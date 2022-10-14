賓福特防線穿窿　白禮頓大演入球騷

英超獨腳戲，賓福特主場硬撼「海鷗」白禮頓。賓福特近況下滑，防守不穩係主因；白禮頓喺新帥迪薩比帶領下秉持進攻打法，而且「海鷗」客場踢得特別開放，2.5球入球大更值博。(Now 621周六凌晨3時直播)

賓福特季初大勝曼聯4比0而爆紅，箭頭艾雲東尼更因頻頻入波獲英格蘭徵召，可惜之後無以為繼，近6仗聯賽只得1勝3和2負。佢哋最大問題係有前冇後，開季至今聯賽共入16球，攻力絕對唔弱，不過失咗17粒，與修咸頓並列聯賽失波第5多球隊，上仗作客紐卡素更慘敗1比5，防線穿晒窿。

新帥迪薩比崇尚進攻

另一邊廂，白禮頓雖然有主帥樸達過檔車路士，好彩接手嘅意大利籍教頭迪薩比同樣崇尚進攻，上任首仗作客利物浦即激和3比3，李安度杜沙特更上演帽子戲法，充滿娛樂性，上仗主場對住同鄉干地領軍嘅熱刺，全場控制大局下輸0比1堅唔抵。

「海鷗」今季聯賽入咗14球，其中有8球係作客，入波比主場更多，連同盃賽在內，近5仗作客共轟11粒，有4仗開3球或以上，造訪猶如不設防嘅賓福特實多波入，大盤穩開。