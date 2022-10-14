港超聯　兩強相遇！傑志惡鬥冠忠南區

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中銀人壽香港超級聯賽周六（15日）打孖上，頭場下午3時開波，由理文於將軍澳運動場迎戰香港U23，「黃黑軍團」要力爭於聯賽重回勝軌，今場遇上希望擺脫連敗頹勢的香港U23，臨場鬥攻絕不手軟；尾場晚上6時鳴笛，傑志假旺角大球場主場出擊，與冠忠南區合演重量級大戰，兩雄相遇必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周六3時起直播）

傑志上場「菁英盃」鬥東方以5比1獲勝，各項賽事豪取4連勝，總監兼主教練朱志光認為因備戰「亞冠盃」16強，而提早開操對提升球員季初狀態有一定幫助。對手冠忠南區今季成績同樣出色，「朱Sir」大讚對方屬於「隱形強隊」：「南區擁有唔少有經驗球員，攻守能力好平均；另外要睇實簡嘉亨、艾華，留心佢哋嘅反擊。」陣容上，「朱Sir」透露查理史葛及新兵沙根巴耶夫，因傷很大機會繼續倦勤。

後衞羅梓駿上場首次戴起「藍鳥」隊長臂章，他承認有點緊張，導致表現未如理想：「自己會諗多咗嘢，因為多咗份責任，真真正正要不斷提醒隊友，唔能夠完全集中精神喺比賽上面，所以隊長唔係咁易做！」「藍鳥」今季防守穩健，4場只失1球，「羅梓」提醒隊友要再接再厲，尤其在傳失球後需要盡快搶回控球權，避免讓南區有機會反擊。

上場「足總盃」以6比1淘汰香港U23的冠忠南區，屬今季另一支全勝之師，主教練鄭兆聰認為現時球隊信心十足，但強調連勝並不代表甚麼。今場硬撼衞冕之師傑志，Ricky認為是自己重掌南區帥印以來的最大挑戰，並提到球隊有必要調整戰術部署，以應付傑志陣中不同球員。杜度上場因傷缺陣，Ricky表示此子今場能否趕及復出，要視乎其康復進度，好消息是基斯今場刑滿復出，可望重返正選陣容。

今季重返頂級聯賽的艾華，去役斬獲加盟南區後的處子入球，為此感到十分開心：「終於入波，感覺好正！畀到自己信心去做得更好，好多謝隊友同球隊職員，一直不斷鼓勵我。」南區挾5連勝之勢硬撼傑志，艾華認為現時是最佳時機跟這支強敵交手：「呢場對我哋係一大挑戰，但我哋需要堅持一貫踢法，希望可以取得滿意戰果。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：22.謝朗軒 4.川瀨浩太 44.劉學銘 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 19.簡嘉亨

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：37.巴爾拿 19.黃洋 10.基爾頓

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫