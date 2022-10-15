【官宣】科頓續約5年　佢係利物浦大剋星

曼城將於周日(16日)晚英超作客利物浦，大戰前夕，「藍月亮」收到好消息，主將菲爾科頓正式續約5年，正好為球隊振奮士氣。呢位22歲英格蘭國腳近2次英超去到晏菲路球場鬥利物浦，都取得入球，堪稱「紅軍剋星」，星期日等睇佢表演啦。

曼城官方宣布，同菲爾科頓續約至2027年，據悉人工三級跳，由原本6萬鎊周薪大幅增加至20萬鎊周薪，但並非特別高，僅排隊內第6位，甚至只及奇雲迪布尼一半。

不過，菲爾科頓仍然覺得非常興奮，話決定續約係一件好簡單直接嘅事：「我同家人都感到好驕傲，根本唔使考慮，直接就答應續約，我希望為球隊獲得更多勝利，入更多波，今季我想提升入球數字，目前情況唔錯。」

菲爾科頓今季各項賽事為曼城上陣13場入7球，已等於上季一半入球數字，好大機會創出個人單季入波新高，代表作一定係10月初「曼市打吡」射入3球，協助曼城大勝曼聯6比3。

菲爾科頓9歲加入曼城青年軍，近4季都有出色表現，被譽為「藍月亮」最成功青訓球員。雖然佢主要踢翼鋒，但話有興趣轉踢中場指揮官位置，備受睇好將來接替奇雲迪布尼，成為球隊中場大腦，因而有「曼城太子」之稱。

菲爾科頓仲係「紅軍剋星」，7次對利物浦，射入3球及2次助攻，其中近2次英超作客晏菲路球場都有波入，包括上年2月曼城大勝利物浦4比1，科頓入1球及1次助攻。周日(16日)晚英超菲爾科頓再次去到「福地」晏菲路球場比賽，隨時又有收穫。