東尼轟入第8球　英格蘭爭世盃「秘密武器」

周六(15日)凌晨英超，賓福特主場以2比0擊敗白禮頓，前鋒艾雲東尼包辦2個入球，呢位26歲英格蘭國腳今季英超已經有8球進帳，同熱刺神鋒哈利卡尼睇齊，表現銳不可當，英國傳媒認為佢將會成為英格蘭爭奪今屆世界盃冠軍嘅「秘密武器」。

白禮頓24歲中場美維樸日前被診斷出患有遺傳性心臟病，無奈被逼掛靴，今場開波之前，白禮頓球員都着上特別設計嘅T恤，支持美維樸克服病魔。

不過開波之後，白禮頓並未能取得優勢，上半場27分鐘就失守，賓福特前鋒艾雲東尼以一下瀟灑後腳射門入波。

換邊之後，賓福特獲得12碼，艾雲東尼主射入網，佢今季英超已經入8球，同哈利卡尼並列射手榜第2位，僅次於入15球嘅艾寧夏蘭特，所以英國傳媒認為英格蘭主帥必須徵召艾雲東尼出戰下月舉行嘅世界盃決賽周，提升捧盃機會。

艾雲東尼原本可以代表牙買加國家隊，但佢3次拒絕徵召，一心要為英格蘭效力，今年9月終於首次入選「三獅兵團」出戰歐國聯對意大利及德國，但佢2場都冇份上陣，令人懷疑能否入選出戰世界盃大軍名單，但艾雲東尼近期愈戰愈勇，大大提升踢世界盃嘅機會。