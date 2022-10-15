英超早場　李城搶分大盤啱心水

周六(15日)英超早場大戰，李斯特城主場迎戰水晶宮，主隊上輪護級大戰輸畀般尼茅夫後，再次跌落榜尾，領隊羅渣士帥位岌岌可危，今仗主場要盡地一煲搶攻爭勝；作客嘅水晶宮同樣踢法進取，相信今仗會係開放式鬥攻賽事，2.5球入球大值得捧場。(Now 621周六晚7時30分直播)

李斯特城今季入球能力唔曳，進攻中場占士麥迪臣已有5球進帳。「狐狸」雖然聯賽墊底，但聯賽攻入15球，比起曼聯、車路士等勁旅更多，佢哋最大問題係後防錯漏百出，尤其防守死球能力極差，24個失波屬英超之冠。李斯特城有前冇後踢法製造大量入球，近4場總入球全開3球或以上。

水晶宮心雄作客鬥攻

作客嘅水晶宮自上季由韋拉執教後，踢法更加進取同具組織性，前線有韋費特沙夏及奧辛尼艾度亞迪等射手壓陣，兩人今季腳風頗順，水晶宮入球能力有保證。

而且上場反勝列斯聯後，水晶宮士氣大振，面對頹勢嘅李斯特城，有足夠信心上演對攻戰，入球大值得捧場。

直播表

周六1:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 新潟天鵝

有線601、661台

周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 珀斯光輝

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西悉尼流浪者

無綫數碼頻道85

周六7:00pm 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 達斯泰特

on.cc東網

周六7:30pm 英超 李斯特城 Vs 水晶宮

Now 621

周六8:00pm 西甲 基羅納 Vs 卡迪斯

Now 632

周六9:00pm 意甲 安玻里 Vs 蒙沙

Now 638

周六10:00pm 英超 富咸 Vs 般尼茅夫

Now 622

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 諾定咸森林

Now 621

周六10:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 艾爾切

Now 632

周六11:00pm 法甲 羅連安特 Vs 蘭斯

Now 639

周日凌晨零時 意甲 拖連奴 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日0:30am 英超 熱刺 Vs 愛華頓

Now 6211、611

周日0:30am 西甲 馬略卡 Vs 西維爾

Now 632

周日2:30am 德乙 漢諾威 Vs 比勒費爾德

on.cc東網

周日2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日3:00am 西甲 畢爾包 Vs 馬德里體育會

Now 632、611

周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 蒙彼利埃

Now 639