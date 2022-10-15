港超聯　理文迎戰香港U23勢演入球騷

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中銀人壽香港超級聯賽周六（15日）打頭陣，先有理文於將軍澳運動場迎戰香港U23。

力爭於聯賽重回勝軌的理文，今場正選有多個調動，由袁皓俊把守最後一關，列斯奧夥拍馮慶燁扼守中路，鄭兆均、基華尼頓則在兩翼，全力支援箭頭洛迪古斯。至於香港U23今場起用黃浩然、張俊軒及郭子堦3名超齡球員，入球重任將落在陳嘉宝、林樂賢及林智豐身上。（on.cc東網周六下午3時直播）

理文正選：

88.袁皓俊 GK

2.列斯奧[C]

3.徐宏傑

4.立花稜也

9.洛迪古斯

10.亞哥斯達

11.鄭兆均

15.馮慶燁

33.迪高

44.中村祐人

91.基華尼頓

後備：

1.高俊 GK

28.陳嘉豪 GK

5.余煒廉

7.李康廉

8.艾華頓

12.羅焯熙

17.張憙延

21.曾錦濤

22.加維蘭

24.鄭進泓

26.黃俊皓

29.余沛康

香港U23正選：

1. 龐焯熙 [GK]

2.張俊軒

5.梁煒烽

8.鄧筵霑

11.郭子堦

15.黃浩然[C]

19.林樂賢

20.陳嘉宝

21.林智豐

22.陳潤潼

28.黎皚韜

後備：

12.顏翱天[GK]

25.雲天樂[GK]

3.李樂謙

4.宋絃毅

6.李俊諺

7.袁世傑

9.何家智

10.羅曉聰

16.黎培基

18.嚴啟倬

23.何瀧浩

26.吳栢希

中銀人壽香港超級聯賽周六（15日）打孖上，頭場下午3時開波，由理文於將軍澳運動場迎戰香港U23，「黃黑軍團」要力爭於聯賽重回勝軌，今場遇上希望擺脫連敗頹勢的香港U23，臨場鬥攻絕不手軟；尾場晚上6時鳴笛，傑志假旺角大球場主場出擊，與冠忠南區合演重量級大戰，兩雄相遇必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周六下午3時起直播）

理文去仗於「菁英盃」報捷，以1球小勝和富大埔，球隊成功克服比賽狀態平平，以及作客等不利因素，對此主教練陳曉明感到滿意，同時喜見基華尼頓成功開齋：「希望唔同球員都可以分擔到入球工作，我哋唔可以依賴一個人入波。」他認為今場對手會更加專注防守，並指出「黃黑軍團」需要做好臨門的處理。中場主力顏樂楓上場兩黃一紅，今場需與「曉明Sir」齊齊停賽；傷兵方面，除荷西安祖之外，黃威仍有傷在身，是役上陣成疑。

早前受傷患困擾的迪高，相隔多月後上場再次踢足全場，這位34歲理文中場悍將，認為自己正重拾比賽信心和狀態中。迪高認為現階段最重要是贏波：「無論我哋係贏1球或10球，到最尾最緊要都係要攞晒3分，以往我同『司徒』(即香港U23主帥司徒文俊)喺東方合作過，佢係一名出色嘅教練，麾下球隊非常有紀律性，所以我哋一定要打醒十二分精神。」

香港U23上場「足總盃」首圈，以1比6大敗予冠忠南區，主教練司徒文俊坦言球員及教練團隊，都要從中學習，並指出球員已逐漸回復心情。對於球隊今場與理文交鋒，「司徒Sir」直言對手實力強大，預期球隊會遇上極大困難：「理文係一支好強嘅球隊，就連後備球員都好有能力，所以呢場比賽對我哋嚟講，一定唔容易踢。」「司徒Sir」透露上場傷出的黎培基已無大礙，可能會先列後備。

上場賽事為林樂賢（Jerry）今季首場正選上陣，他對自己的發揮尚算滿意，希望之後可以加強侵略性。談到會面對理文，Jerry謂他和隊友都不會懼怕：「我哋唔會因為理文係一支強隊，就諗住退縮，會保持自己嘅風格，對住咩對手都希望爭取到零失球，同埋攞到分數。」