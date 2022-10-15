退役26年「復出」！昔日網壇女神邀拿度出戰混雙

剛榮升做老竇的西班牙球王拿度，11月將會忙不停，除了出戰ATP年終賽之外，已獲邀出席阿根廷的一項表現演，昔日網壇「女神」的阿根廷傳奇莎芭天妮，更為拿度「復出」，並邀請夥拍混雙出戰。

52歲的莎芭天妮在社交平台公開邀請拿度合作混雙出戰11月23日的表演賽，「你好，Rafa！很高興你來阿根廷與魯德打表演賽，我非常興奮，也很想參加，因為我非常欽佩你。我們打一場混雙吧！」

獲這位昔日的網壇超級天后邀請，拿度都立即回覆：「你好，Gaby！我當然很樂意在阿根廷與你配合一場混雙比賽，現在我們要為魯德找一位與你水平相當的搭檔....我覺得找到這樣一位球員挺難！」拿度稍後將會在南美進行一連串的表演賽，首站是阿根廷布宜諾斯艾利斯，然後再去聖地亞哥、波哥大等，最後一站是墨西哥城，共六站表演。

至於莎芭天尼的阿根廷網壇的ICON人物，是女子網壇的傳奇，是昔日「德國玉女」嘉芙的勁敵之一，她標緻的樣貎吸引不少男粉絲，她曾於90年贏得美網后冠及兩屆WTA年終賽冠軍，世界排名女單曾高居第3，88年奧運獲女單銀牌，已成為國際網球名人堂成員。