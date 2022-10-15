港超聯　理文贈香港U23「10蛋」

中銀人壽香港超級聯賽周六（15日）打頭陣，先有理文於將軍澳運動場迎戰香港U23。理文整場佔盡優勢，最終憑洛迪古斯個人攻入5球，以10比0大勝而回，並且追平港超史上最大分差的勝仗紀錄。

力爭於聯賽重回勝軌的理文，今場正選有多個調動，由袁皓俊把守最後一關，列斯奧夥拍馮慶燁扼守中路，鄭兆均、基華尼頓則在兩翼，全力支援箭頭洛迪古斯。至於香港U23今場起用黃浩然、張俊軒及郭子堦3名超齡球員，入球重任將落在陳嘉宝、林樂賢及林智豐身上。

實力佔優的理文甫開賽即主動搶攻，6分鐘已先開紀錄，基華尼頓傳入中路，立花稜也禁區內快步射入，取得加盟後首個入球。理文之後再接再厲，25分鐘基華尼頓推順後，禁區頂遠射得手，領先2比0。2分鐘後洛迪古斯扭過對方守衞後大腳抽入，理文擴大優勢至3球。

30分鐘香港U23後場失誤，基華尼頓推過門將後輕鬆射入，遙遙領先4比0。香港U23之後兵敗如山倒，洛迪古斯分別在38分鐘、40分鐘，先後接應基華尼頓及立花稜也橫傳射入，完成帽子戲法，「黃黑軍團」領先6比0返入更衣室。

易邊後香港U23換入羅曉聰，但47分鐘卻被理文再下一城，基華尼頓交出直線，洛迪古斯單刀射破龐焯熙十指關，香港U23落後至0比7。58分鐘洛迪古斯禁區內搶走門將龐焯熙腳下球，連隨將皮球送入空門，理文領先8比0。

理文之後換入加維蘭、艾華頓及李康廉，繼續全力搶攻，73分鐘李康廉推入禁區後勁射得手，加上2分鐘後加維蘭單刀再下一城，最終理文以10比0大勝香港U23，同時更追平傑志分別在2017年及今季所創下，以10比0擊敗港會、深水埗的港超單場最大分差勝仗紀錄。

理文今場大勝而回，賽後助教曾昭達認為對球隊士氣有正面影響，直言這屬於全隊在訓練時一起努力的成果。理文繼傑志後，成為今季第二支大炒對手十球的球隊，但「達Sir」卻不認為今季出現實力懸殊的局面：「實力係有分別，但係咪懸殊，我覺得要等對方年輕球員成長，或者踢得再多啲先，不過呢樣係好事嚟，希望所有球隊嘅年輕人可以一齊努力。」

香港U23最終慘吞10蛋，助教冼家裕賽後承認球隊表現的確不及對手：「年輕人個人技術同心理質素方面一定差啲，好多失波都係因為自己犯錯；今場屬於一個過程，希望球員可以透過比賽進步，從挫敗中成長。」