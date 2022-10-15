港超聯　旺角場演大激鬥！傑志撼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）壓軸大戰，兩支今季全勝之師相遇，主場出擊的傑志與冠忠南區會師旺角大球場。「藍鳥」今場有丹恩奴域領銜鋒線，明加索夫與潘沛軒分居左右兩翼，巴爾拿、米基爾及基爾頓坐鎮中場，隊長艾里奧擔正，與門將保羅負責防務；南區今場有史提芬彭利拿復任正選，與艾華及簡嘉亨組成進攻三叉戟，川瀨浩太與劉學銘築起防線，保護把守最後大關的伍瑋謙。

傑志正選：

86 保羅 [GK]

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

9 丹恩奴域

10 基爾頓

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

37 巴爾拿

77 費蘭度

99 潘沛軒

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 [C]

18 艾華

19 簡嘉亨

24 鞠盈智

26 陳凱柏

44 劉學銘

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

8 文尼亞斯

19 黃洋

22 賓紀文

24 顏卓彬

27 江展民

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

72 曾俊軒

74 甘智健

88 艾力士

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

5 杜度

14 何振廷

16 翟廷峯

20 游卓峰

23 容昊

27 盧錦宏

28 陳傲軒

67 畢頓

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中銀人壽香港超級聯賽周六（15日）打孖上，頭場下午3時開波，由理文於將軍澳運動場迎戰香港U23，「黃黑軍團」要力爭於聯賽重回勝軌，今場遇上希望擺脫連敗頹勢的香港U23，臨場鬥攻絕不手軟；尾場晚上6時鳴笛，傑志假旺角大球場主場出擊，與冠忠南區合演重量級大戰，兩雄相遇必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周六3時起直播）

傑志上場「菁英盃」鬥東方以5比1獲勝，各項賽事豪取4連勝，總監兼主教練朱志光認為因備戰「亞冠盃」16強，而提早開操對提升球員季初狀態有一定幫助。對手冠忠南區今季成績同樣出色，「朱Sir」大讚對方屬於「隱形強隊」：「南區擁有唔少有經驗球員，攻守能力好平均；另外要睇實簡嘉亨、艾華，留心佢哋嘅反擊。」陣容上，「朱Sir」透露查理史葛及新兵沙根巴耶夫，因傷很大機會繼續倦勤。

後衞羅梓駿上場首次戴起「藍鳥」隊長臂章，他承認有點緊張，導致表現未如理想：「自己會諗多咗嘢，因為多咗份責任，真真正正要不斷提醒隊友，唔能夠完全集中精神喺比賽上面，所以隊長唔係咁易做！」「藍鳥」今季防守穩健，4場只失1球，「羅梓」提醒隊友要再接再厲，尤其在傳失球後需要盡快搶回控球權，避免讓南區有機會反擊。

上場「足總盃」以6比1淘汰香港U23的冠忠南區，屬今季另一支全勝之師，主教練鄭兆聰認為現時球隊信心十足，但強調連勝並不代表甚麼。今場硬撼衞冕之師傑志，Ricky認為是自己重掌南區帥印以來的最大挑戰，並提到球隊有必要調整戰術部署，以應付傑志陣中不同球員。杜度上場因傷缺陣，Ricky表示此子今場能否趕及復出，要視乎其康復進度，好消息是基斯今場刑滿復出，可望重返正選陣容。

今季重返頂級聯賽的艾華，去役斬獲加盟南區後的處子入球，為此感到十分開心：「終於入波，感覺好正！畀到自己信心去做得更好，好多謝隊友同球隊職員，一直不斷鼓勵我。」南區挾5連勝之勢硬撼傑志，艾華認為現時是最佳時機跟這支強敵交手：「呢場對我哋係一大挑戰，但我哋需要堅持一貫踢法，希望可以取得滿意戰果。」

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