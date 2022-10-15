大師賽掀桌球熱潮　傅家俊望更多年輕人參與

香港桌球天王傅家俊周六（15日）以校長身份出席桌球學校分校開張儀式，談到上周的桌球大師賽，他坦言主場贏得亞軍為夢想成真，希望香港每年都有一個世界桌球大賽。說到疫情期間開辦第3間兒童桌球學校，傅家俊指希望為桌球建立健康形象，繼續培訓新血。

傅家俊（Marco）成立的第3間兒童桌球學「D•Park多元智能桌球室」位於荃灣親子熱點，Marco表示，希望承接大師賽熱潮，進一步推廣桌球，「大師賽感受到大家對桌球的熱愛，聽得最多人說：『原來桌球咁好睇』。桌球一直頗受歡迎，但我感覺近年玩家通常都是上年紀的人，愈來愈少年輕人參與，所以我希望將桌球帶到不同年齡層，兒童桌球之後，下一步會推廣女子、長者桌球等。」

今屆香港大師賽決賽超過8500人入場，人數創下桌球史上最高，成為國際焦點，Marco稱香港大師賽的成功有望促進世界桌球發展：「桌球發展比其他運動如網球、高爾夫球落後，不論衣着、比賽規模或認受性，感覺仍停留在20、30年前，希望可以追上其他運動。」對於香港桌球未來發展，他表示樂觀，「大家說精英化、盛事化、普及化，今次我們已做齊，政府官員都聰明，應該看到桌球的價值，值不值得投放資源在這個項目，相信香港大師賽已給大家答案。」

大師賽亞軍對於近年狀態低迷的Marco是一大鼓舞，直言主場打出佳績是夢想成真，「香港辦排名賽是我其中一個夢想，希望香港每年有一個大賽。」他透露自己將於月底出發，參加英國及德國公開賽等賽事，他表示不會給自己壓力，「我沒甚麼成績目標，只希望享受這個旅程，繼續提升自己的水平。」