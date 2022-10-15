飛鷹籃球隊欠薪風波　向司徒偉傑道歉及望主動聯絡

飛鷹籃球隊與前球員司徒偉傑因欠薪問題而鬧上勞資審裁處，最終審裁官判司徒勝訴，球隊需向他支付3萬元欠薪。事件發酵多天，飛鷹今日（15日）再發表第二份聲明「鄭重向司徒致歉」，列出三大要點包括向他支付6萬元出場費，並承認球會在處理事件上的不足是「責無旁貸」，會深切反省以作改善。

在一份標題為「致司徒偉傑及支持飛鷹的朋友」的公開信中，飛鷹籃球隊首先提出勞審處裁決以外的補償方案，「球會與司徒在勞資審裁處之判決完結後，已即時繳付球隊須賠償之3萬元。此外其合約之原定餘下之出場費 6 萬元，球會亦已撥備預算，我方樂意於一星期內支付。」

對於司徒因註冊問題上所失去的一個賽季，聲明第2點表示：「關於司徒轉投其他球隊一事，據我們進一步了解，由於甲一球季因疫情影響多次延期，致雙方於履行合約時間上未能達成共識，再加上雙方溝通不足而產生誤會。我們完全尊重司徒去留的意向，如日後他有需要，我方於能力範圍內，會盡量配合及主動協助。」最後，球隊更表示希望「破冰」，「我們會嘗試再主動聯絡司徒，也歡迎他直接與球會負責人溝通，共商方案，我方樂意作出合理協助及安排。」這是第3點跟進。

飛鷹籃球隊副領隊鄧耀榮重申球隊希望作出一些行動，補救今次欠薪風波所產生的不愉快：「球隊於周三及周四召開會議，反省在處理整件事情有所不足的地方，確實有做得不妥當的地方，故開會後我們認為再出這份聲明，作出一些承擔，認為這樣做比較恰當。」鄧Sir亦坦言會致電司徒，以表誠意：「出了聲明後，我會親自打電話給他（司徒偉傑），表達球隊給他的最新訊息，如果他接受我們提出的方案的話，我們會著手處理相關事宜。」

35歲的司徒偉傑於2019年簽約飛鷹兩年，司職球隊主力中鋒位置，惟合約期間疫情肆虐導致本地籃賽無奈多度延期，他在2021年8月30日與飛鷹完約後，欲轉投南青出戰9月初展開的銀牌及當季的聯賽，但卻因註冊問題而無法上陣，同時未有獲得與飛鷹合約第2年的薪酬。苦無對策下尋求勞審處的協助，足足一年多不能上陣。經勞審處聆訊後，認為雙方屬僱傭關係，故司徒獲判勝訴討回「公道」。

飛鷹籃球隊於聲明中再次承認，「是次球會處理事件上的不足，令不少支持飛鷹的朋友，甚至贊助商失望。我們理解之餘亦責無旁貸，面對各種批評，我們欣然接受，也會深切反省。」