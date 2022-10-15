卡尼孫仔全面撻着　熱刺上盤嗒晒糖

周日(16日)凌晨英超好戲，熱刺主場迎戰愛華頓。熱刺上仗歐聯擊敗法蘭克福後升上小組榜首，孫興民同哈利卡尼齊齊入波，兩大射手歸位贏波陸續有來，而且佢哋主場特別醒神，今季主場6連勝。愛華頓上仗輸畀曼聯，士氣受挫再輸唔奇，熱刺讓到一球、球半照捧上盤。(Now 621及611周日凌晨零時30分直播)

熱刺前鋒孖寶孫興民同哈利卡尼合作多年，互補不足；孫興民季初出現入球荒，熱刺就由哈利卡尼支撐大局。最近孫興民重拾射門鞋，加上新加盟嘅巴西球星李察利臣已經融入，熱刺攻力可謂再升級。

上仗歐聯3比2擊敗法蘭克福，孫興民梅開二度，哈利卡尼射入12碼，兩大入球機器全面撻着，暫時於英超排第3嘅熱刺，將有足夠籌碼挑戰更高位置。

有一點值得留意，就係熱刺主場出擊更加係捧場客寶藏，該隊今季主場表現特醒，至今已經取得6連勝，包括兩場歐聯及4場聯賽，如果計埋上季尾3場聯賽，熱刺已經錄得跨季9連勝。

再數落去，佢哋跨季13場主場錄得12勝1負，即係話熱刺主場出擊就幾乎等同贏波保證。

不敗斷纜愛華頓洩氣

愛華頓喺領隊林柏特帶領之下原本近況唔差，但上仗主場1比2敗於曼聯腳下，令「拖肥糖」7仗不敗走勢告終，球員難免信心動搖，今仗作客熱刺將會非常難打。

不過愛華頓射手卡維特利雲已經克服傷患復出，上仗尾段使出最拿手嘅高空轟炸亦甚有睇頭，邪神睇好熱刺捧上盤之餘，亦建議大家不妨要埋中位數2.5球嘅入球大。