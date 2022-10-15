港超聯　火力全開！傑志7球大勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）壓軸大戰，主場出擊的傑志與冠忠南區會師旺角大球場。結果賽前被視為強強對碰的戲碼，竟出現懸殊比數，傑志憑明加索夫大演帽子戲法，加上基爾頓、潘沛軒、費蘭度和文尼亞斯的入球，兵不血刃以7比0大勝冠忠南區。

主場出擊的傑志與冠忠南區會師旺角大球場。「藍鳥」今場有丹恩奴域領銜鋒線，明加索夫與潘沛軒分居左右兩翼，巴爾拿、米基爾及基爾頓坐鎮中場，隊長艾里奧擔正，與門將保羅負責防務；陣容不整的南區今，場有史提芬彭利拿復任正選，與艾華及簡嘉亨組成進攻三叉戟，川瀨浩太與劉學銘築起防線，保護把守最後大關的伍瑋謙。

傑志主動前場緊逼，好快就掌握場上主動權，10分鐘，李嘉耀頭槌解圍不遠，基爾頓禁區內左腳一射破網，為傑志搶得先機。僅僅2分鐘後，費蘭度傳中，潘沛軒伏兵遠柱頂入，為球隊拉開比數。開局連失兩球的南區如夢初醒，16分鐘，鞠盈智接應傳中勁射，被傑志守將擋走。

傑志得勢不饒人，但潘沛軒和明加索夫的攻門，都先後被伍瑋謙化解。其後基斯兩次禁區頂起腳，都未能命中目標。35分鐘，明加索夫接應丹恩奴域傳送，禁區內推大位燙射得手，傑志進一步擴大比數。臨完半場前，費蘭度罰球操刀，窄角度直射入網，幫助傑志完半場前取得4比0領先優勢。

換邊後，傑志繼續搶攻，51分鐘，明加索夫接應傳中，窩利抽射入網，個人梅開二度。60分鐘，潘沛軒右路傳中，丹恩奴域尾柱來遲一步。及後傑志亦換入文尼亞斯。63分鐘，後備入替的何振廷接應「肥彭」傳中第一時間射門，被保羅飛身撲出。

比賽後段傑志仍未收手，82分鐘，費蘭度傳中，文尼亞斯二傳，明加索夫扣過南區守將，輕鬆將皮球送入網。2分鐘後，文尼亞斯射入錦上添花的入球，最終傑志以7比0大勝冠忠南區，各項賽事豪取4連勝。

繼早前聯賽大挫深水埗，今場面對實力較強的南區，傑志再大開殺戒，氣勢一時無兩，賽後總監兼主教練朱志光承認今場球隊踢法比較主動，並讚賞球隊的戰術執行力，惟「朱Sir」仍不忘提醒球隊，聯賽餘下征途切勿掉以輕心：「有陣時矮凳會砸死你，高凳卻絆唔到你，聯賽隊隊都係對手。」今季港超多次出現懸殊比數，「朱Sir」認為多入球有助吸引觀眾。

南區主教練鄭兆聰（Ricky）認為球隊在多位主力缺陣，加上傑志精英盡出情況下，今場落敗無可厚非，並表示球隊需要由失利中學習：「對住傑志出現犯錯，就肯定會受到懲罰。」Ricky強調南區實力與傑志理文差距明顯，認為球隊僅有機會挑戰聯賽前3至4名位置，他並希望下周於「高級組銀牌賽」再鬥傑志的時候，球隊表現能有改善，報今場一戰之仇。