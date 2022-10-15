港超聯　東方主場遇晉峰 鬥攻鬥入波！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）繼續激戰連場，當中兩場直播戲碼，先有深水埗地頭出擊，於深水埗運動場與和富大埔合演「地區打吡」，兩支新升班球隊繼「菁英盃」後再碰頭，今場戰況必定更激烈；同日尾場，東方坐鎮旺角大球場迎戰晉峰，雙方均重用本地年輕球員，碰頭事必大爆青春火花。（on.cc東網周日下午3時起直播）

東方去仗以1比5大敗於傑志腳下，主教練盧比度（Chino）認為球員士氣未有受太大影響，表示球隊需要向前看：「我哋會總結上場嘅表現，將失利忘記，依家我哋全力面對今場賽事。」超過一個半月再於聯賽出擊，Chino表示非常期待，並揚言晉峰不易應付：「今季我哋唔會有易踢嘅比賽，但呢場波我哋需要贏，要贏就需要付出全力。」中華台北代表蔡立靖早前加盟，Chino深信這位新兵絕對能夠幫到手；此外，楊棟棋完成港隊U17征途後已歸隊。

巴杜姆（Victor）上場攻入東方今季開齋波，惟他透露賽後自己心情複雜：「入波固然開心，可惜唔足以幫助球隊取勝，嚟緊唯有入多啲波。」這位西班牙前鋒上季面對晉峰攻入來港後首個入球，今場再遇「粉紅軍團」，Victor表示有信心再搶「士哥」，球隊力爭今季首勝。

晉峰上場「菁英盃」對標準流浪，落後1比3下成功追平，主教練鄧冠研表示對提升士氣有很大幫助，希望球員可以藉此更加相信自己。東方剛大敗而回，但「鄧Sir」認為對方表現並非太差，特別在上半場亦與傑志鬥得勢均力敵，今場有一定挑戰性：「東方反擊好快，依樣都係球隊防守嘅弱點，我哋要小心對方長傳，同埋唔可以畀太多時間佢哋慢慢組織，希望贏波。」值得一提，中堅艾拔簡勞是役刑滿復出。

中場伍家揚最近遭受傷患困擾，他承認自己狀態未足：「一路踢都有陰影，好多動作唔敢做，另外隻腳仲痛緊，覺得以自己能力，上場應該可以踢得更好。」首次倒戈東方，「家揚」坦言會以平常心面對，會盡力爭取好表現，進一步證明自己。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 10.蔡立靖

前鋒：11.黃皓雋 9.巴杜姆 23.孫銘謙

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20鄭璟昊 38.艾拔簡勞 6.葉卓文 5.楊憲樂

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 17.何思哲 7.林樂勤