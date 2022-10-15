港超聯　主場第一擊！標準流浪迎戰港會

周日(16日)港超另一早場假斧山道運動場上演，由標準流浪主場迎戰港會。標準流浪及港會於上場「菁英盃」，同樣在領先下痛失2分，兩隊今場為力爭重返勝軌，一定搏到盡！（周日下午3時開賽）

標準流浪上場「菁英盃」一度領先3比1，但最終被晉峰追平，教練賴嘉輝直言隊內士氣難免受影響，但他認為比賽是「逐場計」，相信球員此刻已經調整好心情。今場為流浪今季首場主場賽事，「賴Sir」表示十分重要，希望可憑主場之利打開聯賽勝利之門：「之前都喺斧山道操咗幾課，對球場特性、草地質素都非常了解；相反港會應該好耐無喺到比賽，加上球迷支持下，有信心撕破對方防線。」至於陣容上，射手祖連奴今場可以刑滿復出。

港會上場「菁英盃」僅與深水埗踢成1比1，但今季各項賽事只曾一敗，主教練東尼咸美頓（Tony）坦言對球隊季初表現感到高興。港會近況雖然叫人驚喜，Tony賽前卻稱讚對手流浪具備一定實力，今場賽事絕對不容易應付：「流浪有技術出色嘅球員，有能力去懲罰喺場上犯錯嘅球隊；我覺得呢場比賽係我哋目前，遇過最大嘅考驗。」Tony續指球隊仍有不少進步空間，希望一眾球員好好把握今次與流浪交鋒的機會，繼續改善自己。