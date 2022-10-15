收購麥總順序　利物浦排頭位

基利安麥巴比傳出有意明年1月離隊，震動轉會市場，各地傳媒爭相猜測「麥總」下一站去處，法國《巴黎人報》及英國《太陽報》報道，利物浦處於領先位置，成為最有機會簽下麥巴比嘅球會。

報道指，今夏宣布同巴黎聖日耳門續約嘅麥巴比，認為球會未能兌現續約時承諾，包括簽入中鋒、出售尼馬、以麥巴比為核心等，因此打算明年1月尋求轉會，據稱利物浦喺麥巴比轉會名單排頭位，「紅軍」願意支付1.5億鎊轉會費收購，但要等多半年，去到明年夏天付諸實行。

PSG去年夏天曾對麥巴比進行估值，認為該法國前鋒價值4億鎊，利物浦只能出價1.5億鎊，距離球員真實身價有一段距離，「紅軍」主帥高普坦言，利物浦財力有限，很難與曼城及紐卡素這類預算無上限球會競爭。

不過早在去年，利物浦已有收購麥巴比計劃，並曾與麥巴比團隊接觸，當時會方打算動用2億鎊資金收購，在「紅軍」效力2至3季後，再以2億鎊或更高價錢將球員出售予皇馬，雖然金額巨大，但在財務運作上是可行方法。