熱刺慘烈贏波　李察利臣重傷落淚世盃夢危

周日(16日)凌晨英超矚目大戰，熱刺主場以2比0擊敗愛華頓，創下球會近59年最佳開季成績，不過歡欣背後亦要付出沉重代價，巴西前鋒李察利臣下半場小腿受傷，換走嗰陣一度激動落淚，完場後亦被影到要揸枴杖行路，周四(20日)凌晨作客曼聯幾乎肯定缺陣，更有可能緣盡卡塔爾世界盃決賽周。

熱刺上半場同愛華頓勢均力敵，客隊曾有2次半單刀機會都射高，換邊後7分鐘熱刺前鋒李察利臣小腿受傷，佢亦知道傷勢唔輕，被換走嗰陣忍唔住落淚。熱刺改踢3-5-2後反而搵到入波，58分鐘比克福特救波甩手，情急下再撲跌哈利卡尼輸12碼，哈利卡尼親自操刀射入，完場前4分鐘賀積查治再為熱刺入波，鎖定2比0勝局。

熱刺贏波後升上聯賽第3位，開季頭10輪有7勝2和1負成績，係球隊自63/64球季後同期最高分數，但李察利臣嘅傷患情況就成為賽後焦點，熱刺領隊干地賽後表示：「我唔知咩情況，佢星期一(17日)會做MRI，希望今次小腿傷患唔係好嚴重。」

據報李察利臣受傷後喺更衣室情緒激動，冷靜後就拎住枴杖受訪：「上次我喺愛華頓小腿受傷，休息咗2個月，喺呢個時間發生係好難接受，世界盃只係得番1個月，我已經做好晒準備，好不幸突然出現傷患，我會保持樂觀等待檢查結果。」

李察利臣一直係巴西國家隊前鋒首選，佢喺近6場國家隊賽事入7球，同尼馬成為前鋒最佳拍檔，而且上年仲帶領巴西贏到奧運男足金牌，地位崇高。如果李察利臣受傷，阿仙奴前鋒加比爾捷西斯會係熱門替補人選。