法甲好戲碼　MNM齊章PSG半場贏到馬賽

法甲1哥巴黎聖日耳門（PSG）主場鬥第3嘅馬賽。PSG有球王美斯傷愈復出，「MNM」齊章下火力全開，而且佢哋主場對親馬賽例必搶韁，直取半場主勝。（Now 639周一凌晨2時45分直播）

PSG開季盡顯強勢，頭10輪聯賽贏8仗，不過上輪沙治奧拉莫斯做「紅牌阿姑」，打少一個下被蘭斯悶和0比0，美斯喺呢場同上周中歐聯對賓菲加因傷倦勤，如今已經好番復操，今仗可復出披甲。佢同拍檔尼馬及基利安麥巴比喺聯賽夾埋射入21球，可謂無堅不摧。

馬賽金身被破損士氣

開季表現都唔錯嘅馬賽，上輪雖有皮耶先開紀錄，但最終倒灶以1比2反輸畀阿些斯奧，今季聯賽金身被破，難免打擊士氣。睇番PSG近6次主場對馬賽，5次半場就領先，今仗半場主勝咪錯過。

直播表

周日1:00pm 天皇盃 甲府風林 Vs 廣島三箭

有線322台、Now 711

周日1:00pm 韓職 FC江原 Vs 蔚山現代

無綫數碼頻道82

周日2:00pm 澳職 西部聯 Vs FC悉尼

無綫myTV Super

周日3:30pm 韓職 濟州聯 Vs 全北汽車

無綫myTV Super

周日5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 金澤薩維根

有線601、661台

周日6:30pm 意甲 國際米蘭 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周日7:00pm 法甲 圖盧茲 Vs 昂熱

Now 639

周日7:30pm 德乙 柏達邦 Vs 辛特侯遜

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 切爾達 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日9:00pm 英超 曼聯 Vs 紐卡素

Now 623

周日9:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 車路士

Now 621、611

周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 阿仙奴

Now 622、Viu TV 96

周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 韋斯咸

Now 624

周日10:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日11:30pm 英超 利物浦 Vs 曼城

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 拿玻里 Vs 博洛尼亞

Now 638

周一0:30am 西甲 愛斯賓奴 Vs 華拉度列

Now 632

周一1:00am 俄超 莫斯科中央陸軍 Vs 莫斯科斯巴達

有線601、661台

周一2:45am 意甲 維羅納 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽

Now 639

周一3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 艾美利亞

Now 632

周一8:00am 美職 CF蒙特利爾 Vs 奧蘭多城

Now 638