港超聯　地區打吡！深水埗惡鬥和富大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）於深水埗運動場爆發「地區打吡」，深水埗主場迎戰和富大埔。新帥郭嘉諾上任後，首次於地頭出擊的深水埗，正選陣容繼續派出兩位新兵奧利斯及史提芬坐鎮後防，劉浩霖傷愈復出坐鎮中場，為泰亞高與隊長羅港威提供支援；大埔有李瀚灝、翁煦濤及利馬復任正選，加比爾及倒戈的李家豪鎮守後防，鍾偉強、鄭子森與巴西前鋒保連奴組成進攻三叉戟。（on.cc東網周日下午3時起直播）

深水埗正選：

30 奧利斯 [GK]

3 史提芬

6 周家樂

8 尼高拉斯

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

11 黃靖揚

12 黎格爾

23 杜國榆

39 鄧子均

91 泰亞高

和富大埔正選：

63 李瀚灝 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

31 翁煦濤

33 加比爾

67 利馬

99 鄭子森

深水埗後備：

17 屠俊翹 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

4 簡兆威

5 陳靜謙

13 鄧港桁

14 烏哲里

18 嚴啟華

21 陳灝

41 梁星耀

49 周泊鈞

62 諸榮祖

99 奧恩博

和富大埔後備：

94 謝家榮 [GK]

5 關健朗

7 王力威

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

16 安達

19 趙少維

23 黃子俊

27 黃祖心

37 熊健沂

77 郭縉諾

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）繼續激戰連場，當中兩場直播戲碼，先有深水埗地頭出擊，於深水埗運動場與和富大埔合演「地區打吡」，兩支新升班球隊繼「菁英盃」後再碰頭，今場戰況必定更激烈；同日尾場，東方坐鎮旺角大球場迎戰晉峰，雙方均重用本地年輕球員，碰頭事必大爆青春火花。

深水埗上場在「菁英盃」逼和港會，取得季內第一分，新任主教練郭嘉諾大讚球隊攻守有所改善，但自己賽後卻刻意保持低調，希望球員不要因此自滿。今場對和富大埔為「嘉諾Sir」上任後，首場領軍出戰的聯賽賽事，他承認備戰時間的確不足，自己仍在了解一眾球員的特點，但有信心報回在「菁英盃」大敗之辱：「我哋係要贏波，所以嚟緊會專注改善進攻；另外今場要避免再喺早段失波，我會改變戰術，一定唔會再畀對手贏得咁輕鬆。」

上場為球隊上演地標戰的新兵史提芬，在後防表現出色，他指賽果十分正面，對球隊上下有很大鼓舞。這名年輕中堅謂目前狀態不俗，希望能帶領球隊順利「開齋」：「我好弗！上場波都踢得幾好，唔係太多嘢需要改變；雖然大埔擁有出色的外援，但球隊絕對有力保持不失，甚至贏波。」

和富大埔經歷4場盃賽後再於聯賽出擊，主教練李恆匯認為球隊的踢法正逐漸成形：「戰術執行方面可以再好啲，但我見到隊波係進步緊。」兩支升班球隊早前於「菁英盃」交手，大埔大比數取勝，惟「匯Sir」提及對手當時絕非沒有進攻機會，最終比數未能正確反映兩隊實力差距：「雖然係贏5比1，但唔夠膽講我哋係高人哋一班。」上場因傷缺陣的王力威已經重投操練，今場有望重返大軍名單。

大埔後衞李家豪球員生涯初期曾效力深水埗，今季於超聯倒戈母會，他表示感觸良多：「近排同安達傾開計，先諗起當時一齊踢深水埗已經係10年前嘅事，開心見到舊東家重返頂級聯賽。」今季客串較陌生的中堅位置，「家豪」笑言猶如重新學踢波，但強調過程非常享受，亦慶幸拍檔加比爾好幫得手：「雖然同佢言語不通，但靠眼神交流都冇乜問題，加上佢好醒目，好好夾。」