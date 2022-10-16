童話破滅　阿朗素教利華古遜連續2場大敗

西班牙名宿沙比阿朗素10月初成為利華古遜教練，首仗領軍大勝史浩克04，立即被捧上天，但原來只係虛火，繼上周中歐聯吞波圖3蛋之後，利華古遜再喺周六(15日)晚德甲作客1比5慘敗於法蘭克福腳下，連接遭遇大敗，恐怕沙比阿朗素前途似「咁」。

利華古遜今場防線錯漏百出，上半場補時被判罰12碼，鎌田大地操刀主射入網，為法蘭克福打開紀錄。

換邊後冇耐，利華古遜靠中堅軒格比飛頂入網扳平，但僅過2分鐘，法蘭克福就由高路梅安尼近門頂入，再次領先。

餘下比賽時間成為法蘭克福嘅世界，寧斯特朗把握對手頂漏，單刀射成3比1，利華古遜愈踢愈亂，入波功臣軒格比禁區內踢跌對手，累積第2張黃牌，兩黃變一紅被趕出場，兼連累球隊被判罰12碼，由英雄變成罪人。

鎌田大地再次主射12碼入網，個人梅開二度，戰至比賽末段，法蘭克福再由後備上陣嘅艾拿利奧近門射入5比1完場，近4場聯賽贏3場。

反觀利華古遜排尾3，深受降班威脅，會方冒險搵來年僅40歲嘅「教波新丁」沙比阿朗素領軍，睇來今次「賭」輸咗。