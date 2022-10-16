港超聯　和富大埔作客贏深水埗開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）於深水埗運動場爆發「地區打吡」，深水埗主場迎戰和富大埔。結果大埔憑王力威、陳曉鋒及保連奴的下半場各入1球，加上杜國榆比賽早段自擺烏龍，以4比0擊敗深水埗，取得今季聯賽首勝。

今季首次於聯賽交手的兩支新升班球隊，皆需要為聯賽首勝而戰。其中新帥郭嘉諾上任後，首次於地頭出擊的深水埗，正選陣容繼續派出兩位新兵奧利斯及史提芬坐鎮後防，劉浩霖傷愈復出坐鎮中場，為泰亞高與隊長羅港威提供支援；大埔有李瀚灝、翁煦濤及利馬復任正選，加比爾及倒戈的李家豪鎮守後防，鍾偉強、鄭子森與巴西前鋒保連奴組成進攻三叉戟。

大埔開局就反客為主，9分鐘，鍾偉強擺脫黃靖揚的防守，沿左路殺入禁區傳中，導致杜國榆自擺烏龍。13分鐘大埔再接再厲，翁煦濤開出角球，利馬接應頭槌攻門，未能轉化成入球。其後利馬禁區頂的射門，再被被奧利斯接實。

大埔領先後繼續佔據主動權，31分鐘，保連奴禁區中路獲得起腳機會，可惜射門高出。臨完上半場前，周家樂禁區頂一腳遠射，亦未能命中目標，半場大埔領先1球。

換邊後，深水埗嘗試反撲，58分鐘，杜國榆禁區外放冷箭，未能命中目標。3分鐘後，深水埗獲得前場罰球機會，周家樂操刀省中人，被李瀚灝沒收。

大埔及後進一步擴大領先優勢，66分鐘，後備入替的王力威，接應鄭子森傳中輕鬆射入。70分鐘，保連奴推橫起腳，被奧利斯撲出。5分鐘後，王力威左路傳中，陳曉鋒一射破網，大埔贏到3比0。78分鐘，保連奴禁區頂推順起腳得手，為球隊鎖定勝局。最終繼本月初「菁英盃」交手後大埔再取勝，以4比0擊敗深水埗，取得今季聯賽首勝。