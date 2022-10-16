港超聯　港會1球小勝標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）於斧山道運動場，上演由標準流浪與港會正面交鋒的賽事，最終作客的港會憑莊馬仕的入球，以1比0擊敗標準流浪，聯賽3場不敗。

今季首度在主場出擊的標準流浪，由梁興傑把守大門，「宜嘉就做」組合齊齊上陣，刑滿復出的祖連奴與林學曦及劉智樂於前線擔正。港會方面，由杜國樑及菲杜化扼守中路，溫俊與首次擔正的峇夏比負責中場掃蕩，李小恆和安高沙，為里奧提供支援，基奧就先列後備。

標準流浪開賽後嘗試採取主動，5分鐘有林學曦接應姚浩明傳中頭槌攻門，未能考驗費查，其後姚浩明禁區頂主射罰球僅中網側。姚浩明到40分鐘再次主射死球，被費查撲出底線，今場表現十分出色的「姚明」3分鐘後左路傳中，祖連奴頭槌頂高，半場兩隊踢成0比0。

換邊後流浪以楊迪麟入替余在言，但到55分鐘，港會率先取得攻門機會，里奧禁區內接應李小恆傳中頭槌僅僅頂斜。流浪於62分鐘再以簡古爾入替劉智樂，力圖加強攻力，惟戰至70分鐘，港會的李小恆接應里奧傳送射門，門前的莊馬仕改變方向為港會先開紀錄。落後的流浪把法蘭度推上前場串演中鋒，冀平反敗局，但多番傳中都被港會成功化解，最終港會成功保住1比0勝果完場，頭3場聯賽錄兩勝一和。

流浪主場僅負港會，賽後技術顧問米路指賽果並不理想，認為港會在戰術部署上做得很好：「港會縮到好後，就係等我哋自己犯錯，佢哋中路防守好緊密，邊路又唔畀位我哋2打1，令到我哋無咩射門機會，呢場波真係好難踢。」