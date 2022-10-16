神鋒對決！利物浦曼城駁火玩大佢

周日(16日)晚英超上季冠亞軍正面交鋒，利物浦主場迎戰曼城。「紅軍」連續3場聯賽失分，遇上宿敵更不容再失，好在佢哋剛於歐聯大勝振奮軍心；「藍月」自艾寧夏蘭特來投後火力爆棚，近兩場聯賽共轟10球，加上近5次碰頭，總入球全開4球或以上，3.5球入球大捧得過。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

「紅軍」三叉戟重拾信心

利物浦今季成績大倒退，主要原因係防線勁跌Watt，上輪英超面對阿仙奴，開賽僅1分鐘就失守，力戰下輸2比3，今仗遇上火力更強嘅曼城，難保清白之身。不過佢哋攻力仍然有保證，上周中歐聯先落後下，反勝格拉斯哥流浪7比1，3位射手羅拔圖法明奴、達雲紐尼斯及穆罕默德沙拿都有波入，沙拿更火速上演「帽子戲法」，重拾信心，可對曼城防線構成重大威脅。

曼城今季9場聯賽狂轟33球，夏蘭特加盟後如魚得水，以15個入波領先射手榜，呢位神鋒上周中歐聯獲得休息，留番今晚搏殺。況且球隊喺歐聯篤定入16強，可以專注番英超賽事，要撕破利物浦脆弱防線冇乜難度。不過佢哋防守亦唔算穩陣，預料雙方會合演入球騷，大盤必捧。