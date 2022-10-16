中國海岸帆船賽 各組冠軍強風下誕生

在四艘 TP52 型超級賽船中，「Alpha+ 號」僅以1分之微擊敗「Rampage88 號」膺IRC競賽0組冠軍寶座。 (香港遊艇會提共圖片)

由香港遊艇會主辦、一連3日的「第三十屆中國海岸帆船賽」，周日(16 日)圓滿結束。今年賽事有近三十艘龍骨船，分成「IRC」及「HKPN」兩大組別，假南丫島東南海域位置競逐。

受東北季候風影響，開賽日天氣晴朗，在和緩至清勁的風力下為賽船帶來有利的航

海條件。可惜，次天賽事風力卻一度下降至僅有6至8海浬，在風力偏弱的情況下，

賽事主任決定全日只賽1場島嶼賽，當中有參賽船隊奮力迎戰，亦有船隊無奈退出。

周日迎來賽事的最後一天，強烈季候風訊號在開賽前懸掛，在南丫島海域開賽前吹起8 至10海浬西北風，為第3日賽事製造出絕佳條件，開賽後風力續漸強至15至20海浬。但由於風力增強，不少船隻球型帆受損，更有再多的賽船相繼退賽。

是日各參賽船隊共賽3繞泡賽，各IRC競賽組別完成7場賽事後均可減去成績最差1

場得分，決出各組別冠軍。賽事焦點一直落在4艘TP52型超級賽船，「Alpha+

號」僅以1分之微力克「Rampage88 號」登上冠軍寶座。

「Witchcraft 號」在IRC競賽1組封王，「Nightshift 號」則在IRC競賽2組稱霸。由全

場唯一女舵手，1994 年為香港勇奪亞運帆船項目銅牌的張美嫻掌陀的「 Dexter II 號」

摘下IRC競賽3組冠軍。至於HKPN組別，就由「急不來號」奪冠。