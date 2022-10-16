曼聯鬥紐卡素窿對窿　3連勝斷纜

曼聯連勝斷纜！「紅魔鬼」周日（16日）晚英超於奧脫福球場出擊，但只能同紐卡素互交白券，各項賽事3連勝後遭悶和，傳奇領隊費格遜入場睇波又做黑腳。

今場係曼聯門將迪基亞第500次為球隊上陣，加上C朗早前射入球會級賽事700個入球，「紅魔鬼」安排傳奇教頭費格遜頒獎畀佢哋。費Sir見到「囝囝」C朗不知幾開心，仲即刻攬住佢，現任領隊坦哈格亦好識做，今場畀C朗打正選，拉舒福特退居後備。

不過今場踢落曼聯同紐卡素都只係均勢，論入肉程度，紐卡素嘅攻門更具威脅。23分鐘「喜鵲」捷比亞主射罰球省中人牆，佢立即逗入禁區，祖連頓頭槌攻門先中楣彈出，佢再補多一頭，點知又中柱，未能變成入球，非常可惜。曼聯較似樣嘅攻門喺37分鐘出現，安東尼馬菲奧斯左路小禁區快射，可惜被對方門將尼克普比接實，雙方半場互交白券。

下半場開波無耐，C朗曾經2次送個波入網，第1次被判越位在先，第2次係紐卡素後場有個罰球，「喜鵲」球員輕力踢畀門將尼克普比示意佢開波，但C朗認為對方已開出罰球，搶走皮球並射入網，但球證表示入波無效之餘，仲畀咗面黃牌C朗。

C朗無建樹之下，70分鐘被換走，由拉舒福特頂替。福仔喺88分鐘曾經突破越位，交波畀費特，可惜起腳射斜，之後喺補時4分鐘到福仔自己有機會，點知佢門前7碼頭槌攻門竟然唔中龍，雙方最終踢成0比0。

車路士贈維拉2蛋

至於同時間開波嘅車路士作客阿士東維拉，憑美臣蒙特上、下半場各入1粒，以2比0贏波，繼續緊守聯賽第4位。