賓施馬建奇功　皇馬贏巴塞升上榜首

周日（16日）晚西甲上演國家打吡，皇家馬德里憑賓施馬、費達歷高華維迪同洛迪高高斯各省1粒，喺主場以3比1擊敗死敵巴塞隆拿，以3分領先巴塞升上榜首，近6次聯賽碰頭贏5次，堪稱巴塞剋星。

賽前兩軍喺聯賽係同分，巴塞僅憑較佳得失球排榜首，皇馬除咗正選門神泰拔高圖爾斯仍因傷缺陣外，基本上強陣出擊，卻奧斯、莫迪歷、賓施馬等精銳盡出，巴塞有及愈嘅中堅祖利斯古迪擔正，頂替上周中歐聯孭晒鑊嘅老將碧基，鋒線續由羅拔利雲度夫斯基領軍。

開波僅12分鐘，卻奧斯放出靚直線，雲尼斯奧斯祖利亞於左路長驅直進，雖然佢嘅射門畀巴塞門將達史特根擋出，賓施馬及時執雞，極速打破僵局。之後「銀河艦隊」食住個勢，35分鐘經過一輪互傳，費蘭特文迪橫傳彈畀禁區頂嘅費達歷高華維迪勁射得手，半場領先2粒返入更衣室。

下半場皇馬繼續搶攻，賓施馬妙射破網，可惜越位在先慘食詐胡。冇耐巴塞主帥沙維撳掣，一口氣換入佐迪艾巴、費倫托利斯同加維，力圖加強攻力，另一位後備上陣嘅安素法迪遠射僅僅出界，佢於末段喺左路連過幾關橫傳，費倫托利斯追番粒，之後法迪近門失機，完場前皇馬快翼洛迪高高斯被侵犯博到12碼，佢親自操刀得手，最終贏3比1。