沙拿一箭定江山　紅軍破曼城聯賽不敗身

周一（17日）凌晨英超「紅藍」大戰，亦係兩大射手穆罕默德沙拿同艾寧夏蘭特對決，利物浦憑沙拿單刀得手，喺主場1比0擊敗曼城，並且打破「藍月亮」今季聯賽不敗身，認真威水。

利物浦以迪亞高祖達、穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴，抗衡曼城艾寧夏蘭特、菲爾科頓及奇雲迪布尼。比賽初段「紅軍」逼搶令曼城較少攻勢，去到15分鐘「藍月亮」終於有個似樣攻勢，艾寧夏蘭特接應長傳禁區內起腳，畀紅軍球員閂出，根度簡禁區外立即起腳勁射，幸利物浦門將艾利臣比加無瞌眼瞓，橫身將皮球沒收，之後夏蘭特再接應迪布尼妙傳銅頭一搖，畀艾利臣比加接到實一實，半場互交白卷。

易邊後大家開始搏拳，先有「紅軍」嘅沙拿單刀射斜，冇耐夏蘭特殺入禁區想起腳之際，艾利臣比加出迎但接唔實個波，後上嘅菲爾科頓成功執雞，可惜夏蘭特因再之前侵犯法賓奴在先，被VAR提示球證後判入球冇效。利物浦之後換入達雲紐尼斯加強攻力，76分鐘艾利臣比加大腳開龍門球，沙拿擺脫祖奧簡斯路單刀建功，打開紀錄，最終曼城輸0比1，今季打咗10仗聯賽首度輸波，由於同晚榜首阿仙奴擊敗列斯聯，令「藍月亮」畀阿仙奴甩開4分，雙重打擊。