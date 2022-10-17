雲迪積克完美封殺夏蘭特　延續神級紀錄

萬眾矚目嘅英超「紅藍對決」，利物浦主場1比0打破曼城不敗身，備受注目嘅曼城前鋒艾寧夏蘭特，賽前喺9場聯賽狂入15球，不過今仗面對英超最強中堅華基爾雲迪積克(VVD)就冇啖好食，繼社區盾後再次食白果。VVD今場完美封殺「布歐」之外，更延續佢喺晏菲路踢英超從未輸波嘅神級紀錄！

利物浦今場用VVD搭住祖高美斯做中堅，2人今季表現都受到質疑，不過今場對住夏蘭特就踢出極高水平，VVD有7次解圍、3次爭搶成功，包括下半場喺龍門口快夏蘭特一步頭槌救險。夏蘭特自加盟曼城後，踢14場比賽有12場都有入波或助攻，僅有2場交出白卷，就係社區盾同埋今仗面對VVD。

自2017年12月加盟利物浦後，VVD接近5年「紅軍」生涯，原來從未試過喺晏菲路進行嘅英超輸波，佢有份踢嘅69場聯賽主場賽事，有58勝11和嘅神級數據，之前嘅紀錄保持者已經係1992年嘅曼聯球星沙柏，佢喺奧脫福嘅英超不敗紀錄只係59場。

VVD賽後表示：「我哋用生命去防守，呢個亦係每一場比賽需要做嘅事，今場面對曼城，只要有1%失誤就會受到懲罰，但我哋做得非常之好，好開心可以保持不失球，依家要專注下一場比賽。」利物浦周四(20日)凌晨會主場對韋斯咸，VVD有望繼續改寫不敗紀錄。