C朗「機警」入波慘食詐胡　坦哈格勁嬲

曼聯周日(16日)英超主場同紐卡素悶和0比0，亦係自費格遜喺2013年退休後，「紅魔鬼」第31場英超0比0賽事，係英超球隊同期內最多球隊。今場正選上陣嘅C朗拿度，下半場本來有個「機警」入波，但最爭議性被判詐胡，C朗更喺投訴期間食埋黃牌，認真慘情。

下半場紐卡素後場獲得罰球，法比安舒哈用腳輕力將個波「碌」畀門將尼克普比處理，點知C朗突然加速搶走個波送入空門，佢認為法比安舒哈踢波嗰刻已等同開波，可惜球證樸臣唔同意呢個諗法而判詐胡，C朗更因投訴過激食黃牌。

同樣情況喺英超亦曾經出現，2010年利物浦對新特蘭一仗，費蘭度托利斯就搶走對手「碌」畀門將嘅波，再交畀古積特射入，佢哋同樣認為「碌波」係等同「開波」，而當年球證係判入球有效。

曼聯領隊坦哈格賽後嬲爆表示：「我冇嘢講，全世界都睇到，我同球證分享咗我嘅睇法，全世界都見到發生咩事。」紐卡素領隊艾迪侯域就力撐球證：「我都睇到，成件事好清晰，法比安舒哈唔係開波，佢只係碌個波畀尼克普比。當時C朗阻住尼克普比開波，佢喺度等緊球證吹雞，如果咁都判入真係難以接受。」