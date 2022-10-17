謝影雪訓練甩骹　遺憾退出歐洲兩賽

香港羽毛球混雙名將謝影雪周日深夜在個人社交平台發文，表示自己日前訓練期間右手甩骹，經過與醫生商討後，決定退出一連兩站的歐洲賽，當中包括周二開打、曾奪冠軍的丹麥公開賽。

丹麥是謝影雪與拍檔鄧俊文的福地，二人於2017年曾在丹麥公開賽贏得首項超級系列賽混雙冠軍，原本周六啟程前赴參賽，但出發前一天則在訓練中甩骹，她在社交平台上載了自己入院治療的相片:「我在出發歐洲比賽前一天訓練時受傷，經過跟醫生溝通後，還是決定放棄這兩站的比賽。」阿雪形容自己最近備戰不俗，原本希望可以爭取成績，「其實這個月在香港是練得不錯，轉換了一些新的訓練，在球場上也能發揮得到，狀態跟信心也準備好出去衝擊一下。可惜事情就這樣發生了，失望跟傷心是一定有，但事情已發生，唯有接受，好好做康復治療。希望明年的比賽，給大家看到一個更好的我！」

謝影雪直言甩骹很痛很痛，除了退出即將展開的丹麥公開賽之外，下周二(25日)開戰的法國公開賽亦被迫退出，她特別感謝拍檔鄧俊文:「拍住我六年已經見證住我甩過三次骹，但每次都體諒我，耐心等待我復原，辛苦晒你喇！多謝大家關心跟支持，我們會繼續努力。」希望阿雪身體盡快復原，再踏賽場。

至於港隊今次另有6名運動員出戰丹麥賽，當中包括兩名男單伍家朗及李卓耀，還有另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔及女雙楊雅婷／楊霈霖。