亞洲盃　卡塔爾力壓南韓成主辦國

亞洲足協（AFC）周一（17日）在官網公布，卡塔爾成功擊敗南韓及印尼，成為2023年「亞洲盃」主辦國，意味着早前相隔54年再次闖入決賽周的港隊，需要赴卡塔爾出戰。

2023年「亞洲盃」原定主辦國中國，因疫情關係棄辦，改由卡塔爾、南韓及印尼三個國家爭奪主辦權，最終卡塔爾勝出今次爭奪，AFC主席Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa表示：「卡塔爾舉辦大型國際體育賽事的能力、記錄，以及對細節一絲不苟的態度，在全球備受讚譽，雖然準備時間很短，但憑卡塔爾現有世界級基礎設施，加上無與倫比管理能力，相信將會上演一場盛會。」除此之外，AFC在會上又確認2027年「亞洲盃」，將由印度及沙特阿拉拍爭奪主辦權。

值得一提卡塔爾將繼1988年、2011年後，第三次主辦「亞洲盃」，而該國亦繼年底世界盃、2024年U23「亞洲盃」後，再次成為大型賽事的東道主。2023年「亞洲盃」暫定在6月16至7月16日舉行，不過由於卡塔爾當地夏天天氣十分炎熱，外界估計賽事或要像世界盃一樣推遲至冬天，料會在2023年年底，或者2024年年初才上演，詳情有待AFC公布。