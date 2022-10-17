明年亞運香港有得睇　有線奪地區轉播權

有線寬頻通訊有限公司（有線寬頻）周一宣佈成為「杭州2022年第19屆亞運會」（杭州亞運）之香港地區獨家轉播商，致力聯同本港各界透過旗下多方渠道推廣，讓香港觀眾全方位線上線下互動體驗，務求掀起全城亞運熱潮，並將於旗下免費電視及收費電視播映這項矚目的體壇盛事，全方位直擊各項精彩比賽！

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業先生表示將全力投放資源轉播亞運會賽事：「集團一直致力宣揚體育精神，支持國際及本地體壇盛事；是次十分榮幸能奪得『杭州2022年第19屆亞運會』於香港的獨家播映權，當中更包括首次被列為正式亞運項目的電競比賽。有線一直以專業認真製作轉播大型體育盛事，去年，集團轉播『2020東京奧運』賽事贏盡觀眾口碑，加上香港運動員於比賽場上勇創佳績，掀起城中一片奧運熱潮。憑藉過去逾廿年轉播亞運經驗，集團將再接再勵，秉承專業態度，與觀眾全方位緊貼亞運資訊，直擊各項賽事精彩每一刻，同時為運動員打氣吶喊！」

杭州亞運原定於今年9月10日至25日舉辦，受2019冠狀病毒病疫情影響，早前宣佈延期一年於2023年9月23日至10月8日舉行。本屆亞運會以「心心相融，@未来」為主題口號，意思是心心相融，愛達未來，希望各國人民在亞運會大舞台上用心交融，互相包容，體現亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁的理想，同時傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許。杭州亞運將舉辦多項賽事，包括：24項競技性比賽、18項球類比賽、9項對抗性比賽及10項水上比賽。有線寬頻團隊必定緊貼及直擊所有香港運動員的賽事，同時向他們發放正能量。希望大家一同團結，支持香港運動員！