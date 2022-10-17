【女足粉絲團】「車女」開鑼戰大炒港會

「賽馬會女子甲組足球聯賽」於上周六（15日）展開，幾支爭標熱門都在首周賽事旗開得勝，其中車路士足球學校(香港)以5比0大勝港會，而傑志則豪派「13蛋」予大聯盟足球學院。

車路士足球學校(香港)新季繼續培育新秀的方針，一口氣提拔7名2007年出生的15歲小將上一隊，讓她們在應付U18聯賽的同時，亦可以在一隊爭取上陣機會。甲組聯賽首戰作客香港足球會足球場面對港會，6月有份出戰「聯賽盃」並殺入決賽的「車女」，比賽狀態較佳，憑隊長宋麗雯及王淑芬齊齊起孖，加上王采晴錦上添花，最終慨贈「5蛋」予港會，新季取得完美開局。

相比之下，新季有港隊門將葉鴻輝等加入教練團的頌恩公民，與大埔的戰況則更為緊湊，兩軍戰至比賽後段，才由頌恩公民的朱寶恩射入打破僵局，最終以1球擊敗大埔。至於沙田就有韋婉婷梅開二度，最終以5比0擊敗新升班的和富社企。

傑志在港超聯7比0擊敗冠忠南區，傑志女子隊則更加誇張，以13比0喪炒大聯盟足球學院，賽後得以較佳得失球差，登上榜首。

【賽馬會女子甲組足球聯賽】首周戰果

沙田 5比0 和富社企

頌恩公民 1比0 大埔

大聯盟足球學院 0比13 傑志

港會 0比5 車路士足球學校（香港）