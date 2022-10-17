英足總向太太團發通告：勿穿短裙

英國傳媒報道，英足總近日與英格蘭太太團召開秘密會議，列出一份注意事項清單，希望太太及女友們喺世盃期間嚴格遵守，避免屆時違反當地習俗甚至觸犯當地法律，引發國際事件。

《太陽報》報道，英格蘭太太團收到通告，跟隨英格蘭在卡塔爾觀賽期間，要遵守當地法律，有關注意事項清單包括：

1. 公眾場合及場館內要穿着得體

2. 公眾場合不能飲酒或叫囂

3. 公眾場合不能與愛侶有親密舉動

4. 公眾場合不能大聲播放音樂

5. 不能亂拋垃圾

6. 不能在政府大樓外自拍

如果違反當地法例，最高可被判罰6000鎊及監禁1年。

卡塔爾世盃英格蘭被編入B組，同組對手有美國、伊朗及威爾斯，太太團將會到現場打氣，卡塔爾當局已向各隊發出指引，因此有必要事先向太太團講解，以免鬧出國際事件。

早前歐國聯對德國嘅記者會，英足總曾特別向太太團呼籲：「妳哋要清楚，妳同妳嘅老公同男友喺卡塔爾都不能凌駕於法律之上，咁做係為咗保護自己同另一半，因為嗰度罰款同訴訟都係好常見，太太團們要明白卡塔爾唔係英國，無論邊個都唔會獲得特別對待。」

英國外交部甚至建議，太太團成員在卡塔爾出行期間必須用衣物遮掩肩膊，同埋唔好着短裙。