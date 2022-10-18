賓施馬眼鏡Look奪金球獎　西甲球星玩晒

金球獎頒獎禮周二(18日)凌晨喺巴黎舉行，法國前鋒賓施馬以大熱姿態，喺「主場」力壓沙迪奧文尼同奇雲迪布尼，首度贏得金球獎。呢位34歲球星以金絲眼鏡Look造型出現，喺上一位法國籍金球獎得主施丹手上接過獎座，成為法國史上第5個拎到金球獎嘅球員，名留青史。

賓施馬上季帶領皇家馬德里勇奪歐聯同西甲冠軍，亦協助法國奪得歐國聯冠軍，球會同國家隊合共56場比賽狂入50球，無論個人定係團隊表現都超卓，攞獎實至名歸。賓施馬係法國史上第5位得獎球員，之前4個分別係哥柏、柏天尼、柏賓同施丹，有意思嘅係，大會今次安排98年金球獎得主施丹為賓施馬頒獎，大有傳承味道。

以文青「眼鏡Look」出席嘅賓施馬表示：「呢個獎係我由細到大嘅夢想，通過多年努力終於實現，離開法國國家隊嘅日子非常難過，但我從未放棄，我對自己一直所做嘅事非常滿意。」賓施馬更表示現場嘅施丹同朗拿度一直係佢嘅模範球員，最後更邀請埋媽媽同囝囝一齊上台分享呢個光輝時刻。

除賓施馬贏金球獎之外，佢嘅皇馬隊友泰拔高圖爾斯亦奪得「耶辛獎」(最佳門獎)，巴塞隆拿同樣收穫豐富，新星加維贏得「哥柏獎」(最佳新人)、女足球星佩迪拉絲獲得女子金球獎、羅拔利雲度夫斯基拎到「梅拿獎」(最佳射手)，西甲雙雄橫掃頒獎禮各大獎項。

金球獎Top10

1 賓施馬

2 沙迪奧文尼

3 奇雲迪布尼

4 羅拔利雲度夫斯基

5 穆罕默德沙拿

6 基利安麥巴比

7 泰拔高圖爾斯

8 雲尼斯奧斯祖利亞

9 莫迪歷

10 艾寧夏蘭特