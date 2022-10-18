C朗美斯金球時代結束　孫興民創亞洲新高

金球獎被視為足球員嘅個人最高殊榮，對上13屆嘅金球獎獎座，有12屆落喺美斯同C朗拿度手上，不過對上2屆得主美斯，今屆連30人候選名單都入唔到，而C朗最後亦只係排第20位。對上一次C朗同美斯一齊入唔到金球獎前19名，已經係2005年嘅事，當年C朗又係排喺20位，而美斯一樣冇份入圍。

自2008年C朗首奪金球獎開始，2大球王合共包攬12屆冠軍，只有莫迪歷(2018年)同賓施馬(2022年)打破壟斷，有趣嘅係2人都係以「80後」嘅老將身份攞獎，金球獎從來未落入「90後」球員手上，即使尼馬、奇雲迪布尼等「90後」都係世界頂尖，最接近金球獎嘅「90後」球員係2019年嘅華基爾雲迪積克(91年出生)同今屆沙迪奧文尼(92年出生)，2人都只係拎到第2名。

至於92年出生嘅南韓前鋒孫興民，今屆金球獎排喺第11位，打破佢自己喺2019年保持嘅第22位紀錄，係亞洲球員係金球獎史上最高位置，事實上「老孫」亦係歷來唯一一個喺金球獎拎到選票嘅亞洲球員。