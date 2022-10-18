首季甲一經歷「無盡加時」　建龍飛馬打出驍勇團魂

今季甲一其中一大驚喜，必數升班球隊建龍飛馬以第5名闖入季後賽，開季前總教練香振強表明，球隊拒當「升降機」，全力爭前6，結果憑一眾球員努力令目標達成，其中對南青勝出「三加時」更寫下經典，讓球迷見證建龍飛馬的強大鬥心。建龍陣中骨幹球員由甲二升班，僅一季已極速成長，與外援漢尼拔產生化學作用，用表現證明：他們屬於甲一！

■圖：鄧文滔、文：余樂詩

建龍飛馬挾甲二聯賽和中級組銀牌「雙料冠軍」升班，班主朱曜楚提拔一眾華將，以原班人馬為班底來到甲一，卻先於高級組銀牌賽以兩敗畢業，常規賽第一場就被南華大炒，寫下今季單場最大分差，令球隊士氣一度大受打擊。加大拿籍中鋒漢尼拔帶着暴漲身形來投，僅參加球隊訓練兩周就要比賽，結果對南華一戰只得1分，總教練香振強承認，季初擔心過球隊走得不遠：「大部分球員甲二升上來，甲一經驗是零，開季球員根本未適應比賽節奏和強度。」

疫下戶外訓練漢尼拔減35磅

今年一月第5波疫情殺到，球季再因封場延期，反而為建龍爭取時間練兵。疫情期間香振強率隊進行一連串戶外訓練，他笑言：「一齊做他們才會聽，我們不是去打卡，我要求他們上山不能停下來休息。行山、練體能，我都會一齊做，過程辛苦但享受。」「征服」過獅子山、針山後，建龍亦逐漸凝聚起來，下半季進步頗大，除不敵滿貫和香港東方之外，接連擊敗崇德飛鷹、安保漢友及南青3個主要競爭對手。

建龍下半季「要贏的都贏」，關鍵有二：中鋒漢尼拔重拾比賽狀態及年輕球員加速成長。34歲的漢尼拔（Big J）季初首戰僅得1分，下半季對飛鷹轟入生涯新高52分，對南青狂轟44分並抓下33個籃板，助球隊三加時下勝出，數據上明顯提升。「我知道第一場之後所有人都質疑我，希望那些人都有看到我拿到52分。」為重拾狀態，漢尼拔下了不少苦功，球隊訓練外，每日額外多做兩至三課訓練，包括負重訓練、投籃練習及游泳，最後成功減掉35磅。他承諾會繼續減磅，下季目標是交出更穩定發揮：「你們繼續看下去吧！」

香振強傳授籃球智慧

建龍陣中大部分球員如朱梓鎔、邱廣華、李旭川、張馳岳等均是甲一「一年級生」，香Sir稱，除要從籃球意識教起，更要花時間作心理輔導，幸得隊長馮嘉豪和韓天次，以及擁有職業籃球員經驗的漢尼拔分擔工作。說到韓天次，馮嘉豪受傷後幸得他挺身而出，為建龍輸送火力。他近5戰場均17.8分，特別對飛鷹轟入追平三分球將比賽帶入加時，力保「前6」希望，對此他仍然興奮：「未試過入這樣關鍵的一球，那場之後就打起信心，放膽起手。」韓天次在拔萃時期打底，其後在中大轉型為射手，去年他展開教師生涯，又是另一挑戰，他感謝球隊信任，給他平台發揮。

建龍飛馬勇奪常規賽第5，成績僅次於「Big 4」，香振強說：「整個賽季大家目標明確和一致，對競爭對手會全力爭勝，對強隊如南華、東方就盡力追近，那些都是不錯的學習經驗。」不過，他提醒一班年輕球員不應滿足於此：「我感覺他們還未知道籃球是甚麼一回事，幸好球員虛心學習，我希望他們明白，他們不再是小朋友，球場內外都開始要變得成熟，思想改變之後，對籃球路會有更大幫助。」完季之後，眾將終於可以休息，「阿香」亦舒一口氣，「希望個仔長大後知道，老竇曾經好專心做一件事，有小小成就。」