重視青訓　建龍飛馬設獎學金計劃

作為甲一的升班新銳，建龍飛馬在挑戰列強、爭取佳績的同時，同步建構及發展青年軍項目，務求提供機會予年輕球員實現甲一夢，也適時為一隊注入新血。球隊的青訓更「破格地」設有獎學金計劃，激勵球員打波與學業雙軌發展。

班主朱曜楚鼓勵球員學業

領隊黃萬里（AJ）介紹新成立的建龍飛馬青年軍，指這支球員年齡介乎18至20歲左右的球隊，目前擁有14名成員，他們目前接受每周兩課的系統性訓練，更不時與甲一隊合練，予新人更多學習機會。事實上，過去4年，建龍飛馬與凝動香港體育基金合作進行《邨JUMP!》籃球賽，在全港多區提供教練及訓練計劃，正好招攬了一批潛質球員。AJ表示：「這批青年球員完成了《邨JUMP!》訓練後，可能沒有機會接受系統性訓練，既然已有一批好苗子，我們何不組織他們在一起。」

「同一般青訓不同，我們要求球員要讀書，不想他們全部時間只顧打波而忽略學業，我們亦會推出獎學金計劃，前題是只要他們能入讀『8大』，而又成為正式註冊甲一組球員，就會獲得獎學金嘉許。」AJ說，這意念是由班主朱曜楚構思出來，目的是顧及年輕球員的前途，「這樣做對球員來說，是一個有遠見的做法。」

青年軍成員畢鈞浩加入了建龍飛馬約3個月，他希望加入青訓隊可與高水平球員一齊練波，增進球技。「獎學金計劃實在很吸引我，因我都希望讀到大學及打到甲一，目標成為甲一球員。」另一位打前鋒位置的球員劉智勇，則希望發展籃球天賦，坦言好珍惜系統訓練的機會：「練波時的對抗性好大，令我學到很多技術，無論籃底、中距離射波，都比以前進步。現在有了目標，做人變得更加積極。」