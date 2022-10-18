英超快車！睇「狼人」迪亞高哥斯達表演
2022年10月18日 13:01
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(Getty Images)
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周三(19日)凌晨英超快車，水晶宮主場出擊迎戰狼隊。水晶宮上仗0:0悶和李斯特城，冇事發生，亦是他們今季第2場互無紀錄賽事，再看近況，原來他們近5仗全開半場和，相當好路。
狼隊上仗憑魯賓尼維斯射入12碼，1比0小勝諾定咸森林，這個入球，亦是他們近4仗首個入波，狼隊今季僅入4球，是全英超最低，水晶宮攻力亦一般，既然他們近期旺開半場和，今晚快車不妨再追。(now 621周三凌晨3:15直播)
直播表
周三凌晨零時 意大利盃 熱拿亞 Vs 史帕爾
有線602、662台
周三凌晨零時 德國盃 RB萊比錫 Vs 漢堡
有線601、661台
周三1:00am 西甲 西維爾 Vs 華倫西亞
Now 632
周三2:00am 西甲 基達菲 Vs 畢爾包
Now 633
周三2:30am 英超 白禮頓 Vs 諾定咸森林
Now 622
周三2:45am 德國盃 賀芬咸 Vs 史浩克04
有線601、605、661、665台
周三3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 華歷簡奴
Now 632
周三3:15am 英超 水晶宮 Vs 狼隊
Now 621