施華德一個動作惹網民鬧爆　即出Post道歉

世界「一姐」施華德剛剛在聖迭戈網賽奪得今季第8冠，但這位波蘭名將開心捧盃背後卻被網民圍插，直指她在決賽當日比賽中做出騷擾對手的動作，事件在網上引起民憤，施華德即在社交平台向對手克羅地亞女將華姬道歉。

周日上演的聖迭戈網賽決賽，施華德擊敗了華姬迎來今季第64勝，但她在第二盤的一個動作卻被瘋傳，當時與華姬來往抽擊，施華德走到網前迎擊，並在華姬準備抽擊時高舉雙手揮動，而當時施華德沒有被裁判警告，最終華姬擊出美妙「窩利」贏得這一分，獲全場拍掌。

「一眼望落去就是故意的。」有網民留言批評這個動作，「施華德不只是這一次，之前都試過」不斷有粉絲在社交平台留言；而施華德隨後在個人社交網分享奪標喜悅之餘，亦向對手華姬「耍冧」：「這是很好的獎品，多謝賽會給我驚喜的一周，我很愛這裡。同時，也要恭喜華姬有出色的跑動，而我在網前揮手真是對不起。」

據報道指這位擁有三個大滿貫錦標的「世一」已不是首次做出這個動作，她在最近的美網也試過有這個行為，當時曾被主裁警告。施華德稍後將休戰一周，並為WTA年終賽作準備。