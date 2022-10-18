創舉10周年！Red Bull全新紀錄片部份首曝光

為紀念Red Bull Stratos平流層計畫10周年，Red Bull TV推出最新紀錄片《Space Jump: How RedBull Stratos captured the world’s attention（暫譯：太空跳傘：全球關注的平流層計畫）》揭露從未公開的影像資料及觀點，重現Red Bull Stratos平流層計畫的熱血故事。紀錄片可直接下載Red Bull TV APP或至網站（ https://www.redbull.com/int-en/films/space-jump-stratos ）觀看，now

TV及Apple TV的用戶亦可透過旗下預載的娛樂應用程式觀賞。

Red Bull Stratos平流層計劃在2012年10月14日執行，43歲的跳傘員Felix Baumgartner身穿類似太空衣的防護裝備，在全球數百萬人見證下，搭乘特製氦氣球與加壓艙起飛至離地39公里的平流層，在-57度、幾乎沒有空氣的環境氣溫中一躍而下。在歷時4分22秒的自由落體後，Felix Baumgartner打開降落傘，在共計9分鐘後平安降落在美國新墨西哥州的沙漠，一舉打破人類史上載人熱氣球最高飛行高度、以超越音速的自由落體創下世界紀錄。

這項計畫不僅是人類重要里程碑，啟發無數民眾對太空的興趣，更創下當時YouTube直播觀看紀錄。在這部最新紀錄片中，除了收錄整個計劃過程外，更講述了計畫在執行多年後，對全球飛行與航太技術、賽事直播、串流平台等領域產生的影響力與變革。當年Red Bull Stratos平流層使用的防護衣，除了確保跳傘員在高海拔的生命安全外，更兼具讓跳傘員靈活動作的便利性。技術總監Art Thompson表示，「這個計畫對於下個世代在航太產業的教育影響極大，當年我們在太空艙設計的維生系統技術及數據也被運用在包含 U-2等高空偵察機上。」

Red Bull Stratos平流層計畫當年在超過上百萬個串流平台及全球77個電視頻道直播，影像持續震撼着全世界的人們。當年在YouTube的直播影片仍是該平台史上最高觀看次數的紀錄保持者。YouTube體育及新聞夥伴總監Tim Katz分享，「影片在首映後前幾週便創下超過 1 億次的播放次數，十年過去了，而至今的播放次數已累積超過十億！可見人們的興趣並未隨著時間而流逝。」

為提供觀眾良好的觀影體驗，Red Bull Stratos平流層計畫將太空加壓艙打造成史上首個移動式直播串流控制室，遙控數個遠端攝影機。此類直播控制室的概念也被應用於現今

美洲盃帆船賽、SailGP 國際帆船大獎賽等重要體育賽事中。Felix Baumgartner分享，「我們是個非常有遠見以及野心的團隊，將夢想轉換成現實。在經過多年的努力，我們成功了！我真的覺得大家一起創造了傳奇，因為每個人在這個計畫裡面都扮演了不可或缺的角色，因此 Red Bull Stratos平流層計畫才會成功。十年過去了，是時候好好紀念了！」時至今日，Felix Baumgartner仍是在全球極為少數的直升機特技飛行員之一。