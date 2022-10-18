菁英盃　會師旺角場各有所求　東方香港U23傾力爭勝

周三（19日）晚旺角大球場上演「菁英盃」B組獨腳戲，東方火併香港U23。上場於聯賽開齋的東方，今場必定趁高昂士氣乘勝追擊，希望於小組打開勝利之門，香港U23則力圖擺脫連敗頹勢，雙方各有目標下，勢必施展渾身解數，隨時有意想不到賽果。（周三晚8時開賽）

東方剛於聯賽憑馬高斯梅開二度，以4比0擊敗晉峰，收穫今季首勝。主教練盧比度（Chino）認為贏波對提升球隊士氣有極大幫助：「球員都明白今季必定有輸贏，但就算輸波，我哋唔可以失去自信，當然每次贏波對改善信心都會有幫助。」

盧比度繼續信任年輕球員

東方4日內要應付第二場比賽，面對緊密賽程，對球員體能是極大考驗，Chino表示有必要進行輪換，他希望球員吸取「菁英盃」首戰不敵傑志的教訓，並強調會繼續給予年輕球員上陣機會：「年輕人犯錯係成長嘅一部分，佢哋要學識調整心態，唔好畀太大壓力自己，我絕對唔會輕易放棄佢哋。」

香港U23上場港超吞下轟烈敗仗，以0比10不敵理文腳下，主教練司徒文俊承認球員信心或有所動搖，但覺得更重要是球員從失敗中學習：「輸10球真係好大差距，球隊都要認清邊啲失波係因為對手做得好，邊啲係可以避免，同時間要諗點樣向對手作出更多限制。」

司徒文俊讚對手用人方針

談到今晚對手東方，「司徒Sir」指對手實力平均，尤其幾位外援及富經驗的本地球員質素不俗，又認為現時東方的用人方針，有助小將成長：「大家都見到東方今季嘅方針，係會畀後生仔多啲機會，呢樣對班小將有一定好處。」