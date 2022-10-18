麥總頒獎禮被噓　老佛爺當佢透明

金球獎榮譽盡在西甲，有「主場之利」嘅基利安麥巴比卻有另一番遭遇，佢先喺紅地毯期間被球迷噓爆，入到會場內與皇馬會長皮里茲同場，再被對方無視當透明，公布結果時鏡頭影到呢位「球壇巨嬰」黑面，相當尷尬。

過去半年麥巴比都被負面新聞包圍，先係放皇馬飛機同巴黎聖日耳門續約，掌管球隊大權，因此被封為「麥總」，然後又同尼馬爭射12碼，繼而爆發內訌，得罪埋美斯，近期再傳出有意明年1月離隊，雖然佢上場贏馬賽後已澄清傳言，表示自己會留隊，但球迷眼睛雪亮，對佢嘅好感亦告消失。

當麥巴比同父親現身會場嘅紅地毯，現場傳來不少噓聲，麥總走到中央留影，然後離開。最終麥總在金球獎排名第6，未能進入三甲，鏡頭影到佢面露不快表情，雖然佢已在社交網向賓施馬送上祝賀，但都掩飾唔到佢嘅唔開心。

呢晚麥總同皇馬會長「老佛爺」皮里茲同場，現場報道兩人並無交流，「老佛爺」不但無視對方，同記者講起麥巴比時仲話：「我根本冇去睇佢，我哋有一個好好嘅夏天，再講已經冇意義，現時我哋嘅鋒線進步驚人，擁有洛迪高高斯同雲尼斯奧斯祖利亞兩位巨星。」記者仲問到艾寧夏蘭特2024年嘅解約條款，「老佛爺」則大耍太極表示冇留意。