建龍飛馬奪得第5名　以勝利完成甲一處子賽季　

建龍飛馬在5-6名次賽中，與飛鷹鬥得激烈，最後憑第四節拉開比數而奠定勝局。（許思彤攝）

周二（18日）甲一名次賽，建龍飛馬憑著漢尼拔和韓天次合力攻入49分，以106：99擊敗崇德飛鷹排名第5完季。

飛鷹開局有百德新里豪取13分，但建龍兵源較多，韓天次、張馳岳、黃偉琪和漢尼拔點點開花，領先29：24。飛鷹得分王奧斯汀次節找回手感，攻入11分，鍾俊昇也有9分進帳，反超前58：53。

換邊後，漢尼拔看準鍾俊昇3犯在身，不斷強攻籃下，其牽引力為射手製造空間，張馳岳和劉家傑射入3球三分。但百德新里和蘇志樂完第三節前半分鐘連取5分，依然領先80：78。建龍未有放棄，漢尼拔、韓天次和黃偉琪內外開弓，打出一段10：0的攻勢。反觀飛鷹進攻停滯，鍾俊昇更犯滿畢業，令內線彷如中空，以99：106落敗，取得第6名。

蘇志樂：今季打了3年既漫長又辛苦

飛鷹早前陷入欠薪風波，與前球員司徒偉傑鬧上勞資審裁處，被判敗訴，須向對方支付3萬元欠薪。事件引起廣泛關注，但蘇志樂表示沒影響球隊士氣，因為「士氣一直都低」：「人愈走愈少，司徒（司徒偉傑）因為份約，還有一些因為受傷和工作⋯⋯由開頭埋班有20多人，到現在每次練球得7、8個人，甚至沒法練全場。」他直言球隊進攻流於表面，防守默契差，慶幸完成目標，打入前6，不至降班。

蘇志樂與飛鷹正式完約，他用「漫長」和「辛苦」形容今季：「雖說只打了一季，但19年尾已經埋班，接近3年時間。好長，好辛苦，但都好欣慰，證明自己不只在護級球隊生存到。」