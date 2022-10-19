東網直播甲一冠軍戰G2　香港東方反撲南華　　

甲一總決賽第二回合今晚（19日）上演。目前領先場數1：0的南華，只要拿下今場，即可「叫胡」。但香港東方一向以「打不死」精神著稱，4年前落後兩場下，尚且可反勝封王，勢必拼盡全力，延續神奇之旅。（on.cc東網今晚8時40分直播，SCAA Basketball、香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team及睇體Facebook同步直播。）

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南華季中經歷震盪，主教練巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和相繼離隊，實力下滑，冠軍，也似乎不再十拿九穩。但球隊上場展現王者風範，余理洋18投10中，攻入22分，朱亮交出「雙雙」13分15籃板，梁兆華控制節奏，以72：56勝東方，領先場數1：0。

細看數據，南華面對有「雙塔」卜聿揚和胡卓斌的東方，雖然身高輸蝕，卻能搶下43個籃板（東方只有25個），包括14個進攻籃板，並藉著緊迫防守，令對手出現15次失誤，光是二次進攻和利用失誤得分已有35分。而要做好防守和籃板，除了靠體系，板櫈深度同樣關鍵。正因為由陳張敏、梁兆華到曾湛元，「老中青」三代球員都能獨當一面，才能無懼體能消耗，不給東方喘息空間。

不過，東方不是毫無亮點。首節有卜聿揚「鋤樽」，陳兆榮晃開對手命中中距離，梁嘉顯博得「3+1」，一波華麗攻勢，引起全場哄動。可惜隨著體能和手感下滑，無以為繼，特別是第三節打出9：25的比數，成為比賽轉捩點。

幸好面對逆境波，東方素有經驗——四強連續兩場反勝滿貫，2018年總決賽，更在落後0：2、瀕臨出局下逆轉封王。目前遠未到絕境，且看球隊能否及時調整，「神奇小子」楊睿騏又會否再次扮演救世主？

今日賽程：

7:00PM 季軍戰 永倫vs滿貫

8:40PM 冠軍戰 南華vs香港東方

地點：灣仔修頓場館

門票：90元，學生及長者優惠票60元

（門票將於10月19日上午10時在售票系統Cityline購票通發售）