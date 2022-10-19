高普親證：祖達重傷無緣今屆世界盃

利物浦前鋒迪亞高祖達上仗英超對曼城，受傷退下火線，經過詳細檢查之後，領隊高普親口證實呢位25歲葡萄牙國腳傷勢嚴重，將缺席香港時間11月21日凌晨展開嘅世界盃決賽周。葡萄牙鋒力受削之下，必然影響爭標本錢，意味C朗想一嘗世界盃冠軍滋味，加冕為「完美球王」，造成重大打擊。

迪亞高祖達上仗踢到補時，突然按住右腳表情痛苦，需要用擔架抬出場，當時已經知道情況不妙。主帥高普於當地時間周二(18日)公布呢位愛將傷勢：「祖達嘅小腿肌肉傷勢嚴重，踢唔到今屆世界盃，雖然佢唔需要做手術，但仍然會缺陣一段長時間，我唔敢講實際要抖幾耐，睇怕應該係數個月，對於佢、利物浦、葡萄牙都係壞消息，祖達係一位非常堅強嘅人，佢情緒冇受影響。」

迪亞高祖達喺社交網表達感受：「晏菲路最美好嘅夜晚，我以最差方式結束了，我嘅夢想喺最後一刻破滅了。」祖達上仗踢正選，表現非常積極，協助利物浦以1比0擊敗曼城，取得今季最重要勝利，但自己卻遭受重創，可以話係由天堂跌落地獄。

迪亞高祖達曾經為葡萄牙上陣29次，射入10球，包括今屆世界盃外圍賽有4球進帳，代表作一定係作客塞爾維亞，個人梅開二度。

祖達被視為C朗喺國家隊最佳拍檔，如今佢無緣世界盃，C朗冇咗1位好幫手，又要喺鋒線獨力支撐大局，問題係呢位老將已經37歲，狀態大不如前，葡萄牙爭標前景悲觀。葡萄牙屬於世界盃H組，同組對手有烏拉圭、加納、南韓。