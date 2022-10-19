葡萄牙連失3大將　「黑C朗」成最後救星

世界盃決賽周揭幕前，葡萄牙不斷遭受打擊，除咗最新迪亞高祖達受傷，無緣今屆賽事之外，另外1位鋒線球員柏度尼圖亦因傷長抖缺席，加上拉法施華以「私人原因」退出國家隊，意味葡萄牙近1個月，失去3位進攻球員，費蘭度山度士惟有寄望效力AC米蘭嘅「黑C朗」拉菲爾利亞奧協助C朗撐鋒線。

拉法施華9月中突然宣布以「私人原因」退出國家隊，令人大感意外，畢竟呢位效力賓菲加嘅進攻中場年僅29歲，有份協助葡萄牙捧2016年歐國盃冠軍，佢決定退出國際賽舞台，曾引起葡萄牙足總不滿，指佢冇承擔。

至於效力狼隊嘅柏度尼圖喺10月初對韋斯咸一役受傷，需要開刀長抖數個月，情況同迪亞高祖達相似。

葡萄牙現時鋒線上常規主力得番C朗、祖奧菲歷斯，慶幸係23歲新星拉菲爾利亞奧近年表現出色，上季協助AC米蘭奪得意甲冠軍，自己亦當選意甲最佳球員，佢今季意甲上陣9場入4球，狀態勇猛。

值得一提，拉菲爾利亞奧今屆金球獎排14位，仲高過C朗，可見此子潛力優厚，有望喺今屆世界盃發光發熱。