李卓耀丹麥賽激戰闖關　「李吳配」淘汰中國組合入16強

世界巡迴賽超級750的丹麥公開賽周二開打，港將表現有悲有喜，李卓耀激戰50分鐘闖關，李晉熙拍吳芷柔淘汰中國組合，闖混雙16強。

兩位男單先後亮相，「一哥」伍家朗面對世界排名11的印度名將斯里簡夫(Kidambi Srikanth) ，在領先一局的情況下以21比17、14比21、12比21落敗，首圈出局，家朗賽後坦言今仗發揮不理想，期望接下來的法國及德國兩站賽事可以有所調整，爭取佳績。

另一位男單名將李卓耀與愛爾蘭籍越南裔球手阮日在男單首圈打得激烈，雙方爭逐了50分鐘，第一局一度拉据，更於17平手，而第二局更在落後6比13的情況下，猛力反攻，一口氣連追10分，最後以21比18、21比16，成功闖入次圈。

由於謝影雪出發前右手甩骹，被迫與鄧俊文退賽，李晉熙/吳芷柔成為了香港混雙唯一希望，他們在首圈面對中國的新組合郭新娃／張殊賢表現令人驚喜，雙方爭逐了1小時04分鐘，「李吳配」以21比19、15比21、21比19力壓對手闖關，躋身16強後將面對4號種子南韓的徐承宰／蔡侑玎，力爭再跨一步。

至於香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖首圈遇上頭號種子兼中國奧運冠軍陳清晨／賈一凡，由於實力有一定差距，終以7比21及17比21見負。