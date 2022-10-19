英超激戰連場！四大豪門齊出擊

周四(20日)凌晨英超激戰連場！四大豪門曼聯、熱刺、利物浦、車路士齊出擊，其中利物浦日前1比0擊敗死敵曼城後，再度喺晏菲路出擊，迎戰「錘仔幫」韋斯咸。

8日內連踢第3場大戰，對於傷兵滿營嘅「紅軍」係體力大考驗，對住近況回勇嘅韋斯咸未必可以發揮強大火力，隨時悶戰收場，中位數2.5球入球細值博。(Now 622周四凌晨2時30分直播)

至於英超「倫敦打吡」賓福特主場迎戰車路士，賓福特季初曾有唔錯表現，但及後無以為繼，近期更頻頻大敗，士氣大受打擊。車路士改由樸達執教後，表現重回正軌，上仗再擊敗維拉後，近5場比賽全勝。睇番近5次對賽車路士贏咗當中4次，預料今仗作客都可以全取3分，直取客勝。(Now 623周四凌晨2時30分直播)

直播表

周四1:00am 西甲 卡迪斯 Vs 貝迪斯

Now 632

周四1:15am 蘇聯盃 馬瑟韋爾 Vs 些路迪

Now 639

周四2:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 馬略卡

Now 633

周四2:30am 英超 利物浦 Vs 韋斯咸

Now 622

周四2:30am 英超 般尼茅夫 Vs 修咸頓

Now 625

周四2:30am 英超 賓福特 Vs 車路士

Now 623

周四2:30am 英超 紐卡素 Vs 愛華頓

Now 624

周四3:00am 西甲 艾爾切 Vs 皇家馬德里

Now 632

周四3:15am 英超 曼聯 Vs 熱刺

Now 621