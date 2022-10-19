英超激戰連場！四大豪門齊出擊
2022年10月19日 13:03
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(Getty Images)
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周四(20日)凌晨英超激戰連場！四大豪門曼聯、熱刺、利物浦、車路士齊出擊，其中利物浦日前1比0擊敗死敵曼城後，再度喺晏菲路出擊，迎戰「錘仔幫」韋斯咸。
8日內連踢第3場大戰，對於傷兵滿營嘅「紅軍」係體力大考驗，對住近況回勇嘅韋斯咸未必可以發揮強大火力，隨時悶戰收場，中位數2.5球入球細值博。(Now 622周四凌晨2時30分直播)
至於英超「倫敦打吡」賓福特主場迎戰車路士，賓福特季初曾有唔錯表現，但及後無以為繼，近期更頻頻大敗，士氣大受打擊。車路士改由樸達執教後，表現重回正軌，上仗再擊敗維拉後，近5場比賽全勝。睇番近5次對賽車路士贏咗當中4次，預料今仗作客都可以全取3分，直取客勝。(Now 623周四凌晨2時30分直播)
直播表
周四1:00am 西甲 卡迪斯 Vs 貝迪斯
Now 632
周四1:15am 蘇聯盃 馬瑟韋爾 Vs 些路迪
Now 639
周四2:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 馬略卡
Now 633
周四2:30am 英超 利物浦 Vs 韋斯咸
Now 622
周四2:30am 英超 般尼茅夫 Vs 修咸頓
Now 625
周四2:30am 英超 賓福特 Vs 車路士
Now 623
周四2:30am 英超 紐卡素 Vs 愛華頓
Now 624
周四3:00am 西甲 艾爾切 Vs 皇家馬德里
Now 632
周四3:15am 英超 曼聯 Vs 熱刺
Now 621