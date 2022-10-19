有心有力　西甲兩老卡雲尼法卡奧齊入波

周三(19日)凌晨西甲，2位著名老牌射手法卡奧、卡雲尼一齊入波做主角，36歲「老虎」法卡奧喺補時射入12碼，協助華歷簡奴爆冷作客逼和馬德里體育會1比1。

至於35歲卡雲尼又建一功，幫華倫西亞作客打和西維爾1比1，呢位烏拉圭國腳近2仗入3球，果然有心有力。

傳統勁旅馬體會上半場20分鐘，憑艾華路莫拉達入波打開紀錄，以為可以輕鬆攞3分，點知踢到補時，中堅荷西基文尼斯禁區內犯手球，被吹罰12碼。

華歷簡奴由法卡奧主射入網，呢位哥倫比亞國腳今季西甲上陣10場入2球，今場以正選踢足全場，身體質素完全冇問題。

賽後法卡奧表示，球隊鬥志一流，甚至一度掌握場上主導權，扳平絕對合理。至於馬體會聯賽3連勝走勢斷纜，教練施蒙尼指球員把握力欠佳，理應入到第2球，但卻失之交臂。

另一場西甲，卡雲尼開賽6分鐘就入波，為華倫西亞取得領先優勢，可惜踢到86分鐘，被西維爾中場拉美拿攻破大門逼和1比1。

卡雲尼上仗西甲梅開二度，但華倫西亞被艾爾切逼和2比2，佢今場入波，球隊又未能全取3分，防線隊友真係唔生性。